Beijing (VNA) - Medios de comunicación chinos publicaron diversos artículos destacando la visita de trabajo a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Al informar sobre las conversaciones entre el máximo dirigente vietnamita y su homólogo anfitrión, Xi Jinping, la Agencia de Noticias Xinhua y el portal Guangming señalaron que el mandatario chino destacó que, en los últimos años, los líderes de ambos Partidos y países han mantenido estrechos intercambios y alcanzado importantes consensos sobre la aceleración de la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam de mayor nivel y con importancia estratégica, elevando así las relaciones bilaterales a una nueva etapa.



China está dispuesta a intensificar los intercambios y el aprendizaje mutuo de experiencias con Vietnam, mantener un firme apoyo recíproco y profundizar los intercambios sobre la gobernanza del Partido, a fin de garantizar que la causa del socialismo y la construcción nacional en ambas naciones sigan cosechando nuevos logros.



También consideró que las dos partes deben reforzar la confianza y la solidaridad, y profundizar aún más la cooperación integral; fortalecer la conectividad multidimensional; promover la integración de intereses; acelerar la puesta en marcha de los pasos fronterizos inteligentes y las zonas de colaboración económica transfronteriza; ampliar la coordinación en las transiciones digital y ecológica y hacia una economía baja en carbono, y explorar la cooperación en la aplicación de la inteligencia artificial (IA).



Además, hizo hincapié en la importancia de aumentar el intercambio popular; trabajar juntos por organizar con éxito el "Año de Cooperación Turística China-Vietnam", para acercar aún más a los pueblos de ambos países, especialmente a los jóvenes; gestionar adecuadamente las discrepancias marítimas y promover una cooperación marítima estable, e impulsar la colaboración en el marco de las Naciones Unidas, la Cooperación ASEAN-China y la Cooperación Mekong-Lancang, así como desempeñar conjuntamente un buen papel como países anfitriones de APEC este año y el próximo.



Con anterioridad, numerosos medios de comunicación chinos, como la Radio y Televisión de Guangdong, el Grupo de Radio, Cine y Televisión de Shenzhen y el portal Guangming, entre otros, informaron sobre la ceremonia de bienvenida y publicaron imágenes de la llegada del secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel de Vietnam para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC.



La Radio y Televisión de Guangdong señaló que China y Vietnam son países vecinos socialistas que conforman una Comunidad de Futuro Compartido de importancia estratégica. El Partido y el Gobierno de Vietnam siempre han considerado el desarrollo de las relaciones con China una prioridad máxima y una opción estratégica.



Asimismo, indicó que, dado que Vietnam será el país anfitrión de APEC 2027, la participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en esta ocasión también sirve para facilitar los preparativos del evento del próximo año.



Al informar sobre la ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita, el Grupo de Radio, Cine y Televisión de Shenzhen destacó que Vietnam asumirá la presidencia de APEC 2027, por lo cual, su visita esta vez no solo tiene como objetivo participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC, sino también preparar la siguiente etapa de la cooperación en Asia-Pacífico./.

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