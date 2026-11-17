Shenzhen, China (VNA) - Vietnam y China deben seguir fortaleciendo la confianza estratégica y elevar la cooperación económica y comercial a un nuevo nivel, con miras a lograr un desarrollo equilibrado, sostenible y con mayor conectividad, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, durante sus conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.



El encuentro tuvo lugar en Shenzhen, en el marco de la participación del líder vietnamita en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de su visita de trabajo a China. En la ocasión, el dirigente vietnamita valoró los minuciosos preparativos del país anfitrión y le deseó éxito en la organización del evento.



Tras reafirmar el deseo de Vietnam de dar continuidad a los resultados del Año APEC 2026 y aprovecharlos, solicitó el apoyo de China para que su país organice con éxito el Año APEC 2027.



Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, expresó su profundo aprecio por la segunda visita de trabajo del máximo dirigente vietnamita a China en 2026.



Señaló que este viaje refleja la gran importancia que el Partido y el Estado vietnamitas, así como el propio secretario general y presidente To Lam, conceden a las relaciones bilaterales, además del apoyo de Vietnam a la Reunión de Líderes Económicos del APEC organizada por China. Asimismo, reafirmó el respaldo de su país a Vietnam para la exitosa celebración del Año APEC 2027 y propuso que ambos aprovechen su condición de anfitriones de las ediciones de 2026 y 2027 para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.



Ambas partes expresaron su satisfacción por los logros de desarrollo alcanzados por sus respectivos Partidos y países. El secretario general y presidente To Lam felicitó a China por sus avances y por la exitosa celebración del quinto pleno del Comité Central del PCCh del XX mandato.



A su vez, Xi Jinping valoró y felicitó el éxito del cuarto pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, así como los importantes logros alcanzados por Vietnam en los últimos tiempos, y reafirmó el apoyo de China al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país indochino.



Al reiterar la prioridad que conceden al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China, ambos dirigentes destacaron los avances positivos e integrales registrados en los vínculos entre los dos Partidos y países durante el último período.



Entre ellos figuran el fortalecimiento continuo de la confianza política, la celebración periódica de intercambios estratégicos de alto nivel, la implementación rigurosa de los compromisos y acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes en todos los sectores y niveles, los notables avances en la cooperación comercial, de inversión y de conectividad de infraestructuras estratégicas, así como el impulso a los intercambios entre los pueblos y al turismo.



Con el fin de consolidar el impulso de los nexos bilaterales, el secretario general y presidente To Lam destacó la necesidad de conceder alta prioridad a la interconexión de infraestructuras estratégicas de transporte mediante la ejecución decidida de los proyectos ferroviarios que conectan ambos países, a fin de sentar las bases para la integración económica e industrial. También propuso impulsar la cooperación en infraestructuras energéticas estratégicas, especialmente en materia de interconexión eléctrica.



El dirigente vietnamita también planteó la importancia de lograr avances sustanciales en la cooperación para la formación de recursos humanos. En este ámbito, propuso que China aumente el número de becas para estudiantes vietnamitas, especialmente en ciencias básicas y tecnologías estratégicas.



Además, abogó por intensificar la coordinación en los foros multilaterales y seguir promoviendo los intercambios y la cooperación en defensa, seguridad y diplomacia, con el objetivo de profundizar los vínculos bilaterales y consolidar la confianza política.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Al valorar positivamente las propuestas de cooperación del visitante, Xi Jinping coincidió en que ambas partes deben mantener los intercambios estratégicos al más alto nivel y en todos los niveles, intensificar el intercambio de teorías y experiencias sobre la construcción partidista y la gobernanza nacional, y aprovechar eficazmente el papel de mecanismos como el Comité Directivo para la Cooperación Bilateral y el Diálogo Estratégico sobre diplomacia, defensa y seguridad pública.



Propuso promover una cooperación sustancial que genere resultados concretos y reafirmó el apoyo de Beijing al fortalecimiento de la conectividad entre Vietnam y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, así como con el suroeste de China.



Ambas partes deben prestar especial atención a la articulación de sus estrategias de desarrollo y a la construcción de infraestructuras de transporte sincronizadas, en particular ferrocarriles, autopistas, vías navegables e interconexiones eléctricas, subrayó Xi Jinping, quien también alentó las inversiones y la creación de un entorno empresarial favorable para las compañías de ambos países.



Xi Jinping manifestó su disposición a facilitar una mayor entrada de productos vietnamitas de alta calidad en el mercado chino y respaldó la participación de empresas chinas de reconocido prestigio en el proceso de industrialización y modernización de Vietnam.



También señaló que China está dispuesta a apoyar a Vietnam en el fortalecimiento de sus capacidades en inteligencia artificial (IA), especialmente en sus aplicaciones a la manufactura y la agricultura, e impulsar la cooperación en economía verde y transformación digital.



En cuanto a los intercambios entre los pueblos, propuso que ambas partes intensifiquen la implementación efectiva del programa «Ruta Roja» y afirmó que China está dispuesta a alentar a sus jóvenes a visitar los lugares históricos de Vietnam. Asimismo, destacó la importancia de coordinarse para organizar con éxito las actividades del Año de Cooperación Turística China-Vietnam 2026-2027, promover la colaboración en turismo y educación, difundir la amistad entre los dos Partidos y países y fortalecer los lazos entre las localidades.



También instó a reforzar la coordinación y la concertación en los marcos multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el mecanismo ASEAN-China y la cooperación Mekong-Lancang.



En cuanto a las cuestiones marítimas, ambas partes mantuvieron un intercambio sincero y franco y acordaron seguir aplicando rigurosamente los entendimientos comunes alcanzados por sus máximos dirigentes sobre el control y la adecuada gestión de las discrepancias, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional./.