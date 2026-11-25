Daca (VNA) - El presidente de Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, expresó su deseo de ampliar y profundizar la cooperación con Vietnam en diversos ámbitos, con vistas a lograr un mayor equilibrio en el comercio y la inversión entre ambos países.



Así lo expresó el mandatario bangladesí durante la recepción efectuada el 24 de noviembre en Daca a la embajadora de Vietnam en ese país, Tran Thi Xuan Oanh, quien presentó sus cartas credenciales.



En la ceremonia, el presidente Mirza Fakhrul Islam Alamgir pidió a la diplomática que hiciera llegar sus saludos al secretario general del Partido y presidente To Lam y manifestó su satisfacción por los avances en las relaciones de amistad tradicional entre ambos países.



El mandatario expresó su deseo de que las dos partes sigan ampliando y profundizando la cooperación de manera más integral, promoviendo un mayor equilibrio y armonía en el comercio y la inversión.



Asimismo, instó a Vietnam a facilitar el acceso de los principales productos bangladesíes, en los que el país cuenta con ventajas competitivas, al mercado vietnamita, y animó a los inversores de Vietnam a ampliar sus actividades en sectores con potencial.



El presidente también manifestó su expectativa de que Vietnam continúe desempeñando un papel activo en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo a impulsar el proceso de consideración de la candidatura de Bangladesh para convertirse en socio de diálogo sectorial del bloque, así como respaldando su adhesión al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).



En esta ocasión, Mirza Fakhrul Islam Alamgir afirmó que las autoridades bangladesíes crearán condiciones favorables para que la embajadora Tran Thi Xuan Oanh cumpla con éxito su misión diplomática en el país.



Por su parte, la embajadora vietnamita expresó su profundo honor por asumir sus funciones en Bangladesh, un país dinámico y con amplias perspectivas de desarrollo. También felicitó al país anfitrión por sus logros en materia de desarrollo socioeconómico.



Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con Bangladesh y desea impulsar los vínculos bilaterales hacia un desarrollo cada vez más sólido e integral en todos los ámbitos.



La diplomática aseguró que hará todo lo posible para dar continuidad al buen ritmo de desarrollo de las relaciones actuales y contribuir a estrechar aún más la amistad tradicional entre ambos países.



Durante su mandato, dijo, dará prioridad al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales, la ampliación de la cooperación en ciencia y tecnología, la promoción de los intercambios entre los pueblos y la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales./

VNA