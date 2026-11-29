La Habana (VNA) – Vietnam y Cuba intercambiaron experiencias y prácticas en el ámbito legislativo durante una visita de trabajo de una delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam a Cuba, encabezada por Nguyen Quoc Hung, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores.



En el seminario científico parlamentario, en el que participó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, la vicepresidenta del legislativo cubano, Ana María Mari Machado, destacó que el encuentro constituye una oportunidad para compartir experiencias de los procesos de Renovación en Vietnam y de las Transformaciones Económicas y Sociales en Cuba, con vistas a promover la relación especial entre ambos países y estrechar la cooperación interparlamentaria en materia de actualización económica, perfeccionamiento legislativo y control parlamentario.



Recordó que fueron precisamente el Comandante en Jefe y el Presidente Ho Chi Minh quienes legaron una relación ejemplar de solidaridad y unidad, que corresponde preservar y fortalecer para la posteridad.



A su vez, Nguyen Quoc Hung subrayó que el encuentro constituye otra importante contribución a la historia de hermandad que une a Vietnam y Cuba, con vistas a que la cooperación bilateral en todos los ámbitos se desarrolle de manera sustancial, efectiva y sostenible, y sirva de forma tangible a los intereses y la solidaridad entre ambos pueblos.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, presenta la Zona Especial de Desarrollo Mariel a la delegación vietnamita. Foto: VNA



En la reunión de trabajo, los diputados vietnamitas y cubanos profundizaron en temas de interés mutuo en los ámbitos económico, financiero y comercial, legislativo, agroindustrial y energético, entre otros.



Durante su estancia en Cuba, Nguyen Quoc Hung y su comitiva realizaron un estudio de campo de un proyecto de cultivo de arroz bajo un modelo de empresa conjunta entre la empresa alimentaria Los Palacios, de la provincia de Pinar del Río, y la empresa vietnamita AgriVMA. Asimismo, exploraron el potencial económico de la provincia de Artemisa y la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y visitaron la fábrica Suchel TBV S.A., una empresa conjunta entre la vietnamita Thai Binh y la cubana Nexus./.