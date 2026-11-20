Manila (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, mantuvo reuniones con representantes de alto nivel de los órganos legislativos de Marruecos, España, Argelia y Bahréin, con el objetivo de fortalecer y ampliar los vínculos y la cooperación bilaterales.



Los encuentros se efectuaron en el marco de su participación en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), celebrada en Manila, Filipinas.



Al reunirse el 19 de noviembre con Mohammed Ouzzine, cuarto vicepresidente de la Cámara de Representantes de Marruecos y jefe de la delegación de ese país, Doan Anh propuso seguir perfeccionando el marco jurídico y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes para facilitar los vínculos empresariales, el acceso a los mercados y la expansión de las inversiones, sobre la base de los acuerdos de protección de inversiones y de doble imposición suscritos por ambas partes.



Pidió a Marruecos facilitar las inversiones y actividades de empresas vietnamitas de los sectores de vehículos eléctricos, minería y telecomunicaciones, y afirmó que Vietnam está dispuesto a recibir delegaciones empresariales marroquíes interesadas en explorar su mercado doméstico y buscar socios.



Ouzzine felicitó a Vietnam por sus notables logros en materia de desarrollo socioeconómico y expresó el interés de su país en intercambiar experiencias, especialmente en el ámbito de la reducción de la pobreza.



Ante la compleja e imprevisible evolución de la situación internacional, ambas partes coincidieron en reforzar la cooperación frente a los desafíos comunes, en particular los de carácter transfronterizo, y continuar apoyándose mutuamente en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, incluida la AIPA.



También acordaron promover el papel de puente de Marruecos entre ese país y la ASEAN, así como el de Vietnam entre la ASEAN y la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe (LA).



Doan Anh pidió además a Marruecos que respalde la postura de la ASEAN sobre el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En el encuentro del 18 de noviembre con Javier Ignacio Maroto Aranzabal, primer vicepresidente del Senado de España, el dirigente vietnamita pidió que el país ibérico contribuya activamente a impulsar la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) por parte de los Estados miembros de la UE que aún no ha sido aprobado, así como promover que la Comisión Europea (CE) retire cuanto antes la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas.



Maroto Aranzabal manifestó su firme respaldo a las propuestas vietnamitas para intensificar el intercambio de experiencias y la cooperación en ámbitos de interés común, como el comercio, la inversión, la sanidad, la ciencia y la tecnología, la educación y la agricultura. También expresó su disposición a trabajar con otros países miembros de la UE para abordar con Vietnam la cuestión de la “tarjeta amarilla”.



El vicepresidente del Senado español reiteró asimismo su apoyo a la postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este y a los esfuerzos para negociar un Código de Conducta (COC) eficaz y sustancial, acorde con el derecho internacional y la UNCLOS de 1982.



Además, manifestó el interés de España en impulsar la cooperación marítima con Vietnam y la ASEAN.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de distintos niveles, compartir experiencias en materia legislativa y de supervisión, y coordinar la aplicación de los acuerdos bilaterales.



También abogaron por promover actividades culturales y educativas, así como la cooperación entre las localidades de los dos países, con vistas al 50.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas bilaterales (1977-2027).





El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Doan Anh se reúne con Ahmed Badr El Islem Belguet, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Argelia. Foto: VNA

En su encuentro del 18 de noviembre con Ahmed Badr El Islem Belguet, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Argelia, Doan Anh propuso promover la apertura de los mercados a los productos de mayor potencial de cada país y pidió que esa nación norafricana continúe prestando apoyo al proyecto del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PVN), para garantizar su funcionamiento estable y eficiente en ese país. También planteó ampliar la cooperación en agricultura, ciencia y tecnología y sanidad.



Belguet calificó a Vietnam como “uno de los mejores ejemplos de desarrollo” y se mostró de acuerdo con reforzar los vínculos entre los órganos legislativos de ambos países en consonancia con el marco de Asociación Estratégica. Asimismo, respaldó las propuestas de cooperación en comercio, inversión, energía, producción agrícola y pesca.



Las dos partes coincidieron en fortalecer la supervisión y la aplicación efectiva de los acuerdos suscritos, así como en elevar el papel de los Grupo Parlamentarios de Amistad Vietnam-Argelia y Argelia-Vietnam.



Igualmente, acordaron mantener los intercambios de delegaciones y los contactos entre los dirigentes parlamentarios, los organismos especializados y los legisladores de ambos países.





El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Doan Anh se reúne con Ahmed Abdulwahed Qarata, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bahréin. Foto: VNA

Al dialogar el 17 de noviembre con Ahmed Abdulwahed Qarata, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bahréin, Doan Anh pidió al país árabe, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) en 2026, que respalde e impulse el inicio de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio (TLC) entre Vietnam y el GCC.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional vietnamita dio la bienvenida a las empresas bahreiníes interesadas en ampliar sus actividades en Vietnam y expresó su deseo de que el fondo de inversión Mumtalakat inicie sus operaciones en el Centro Financiero de Ciudad Ho Chi Minh.



También propuso facilitar el acceso de los productos vietnamitas al mercado bahreiní y ampliar la cooperación en la industria halal, la energía, la química, la construcción y reparación naval.



Manifestó su interés en que Bahréin continúe concediendo becas a funcionarios vietnamitas y promueva los viajes en ambas direcciones para fortalecer el entendimiento entre los pueblos. Asimismo, planteó estudiar la posibilidad de negociar y firmar un acuerdo de exención de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.



Qarata expresó su deseo de intensificar los contactos a través de la Embajada de Vietnam en Arabia Saudí, concurrente en Bahréin, y de ampliar la cooperación bilateral, especialmente en comercio, finanzas y banca, energía, electrónica, inteligencia artificial, transformación digital, turismo e intercambios entre los pueblos.



El representante bahreiní también respaldó la propuesta de la Asamblea Nacional de Vietnam de compartir experiencias en la elaboración de leyes, la supervisión de la aplicación de políticas y el perfeccionamiento institucional.



Ambas partes acordaron mantener una estrecha coordinación en los foros parlamentarios multilaterales, incluidos la AIPA y la Unión Interparlamentaria (UIP), y estudiar la posibilidad de establecer representaciones diplomáticas en sus respectivos países para facilitar una cooperación más sustancial y eficaz.



Al abordar la situación internacional y regional, Doan Anh expresó su solidaridad con Bahréin por las pérdidas y los daños derivados del conflicto en Oriente Medio. Reafirmó que Vietnam valora profundamente la paz y mantiene una postura coherente a favor de resolver las diferencias por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional y de la Carta de la ONU, y en contra del uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bahréin afirmó que su país siempre defiende la tolerancia y la coexistencia pacífica. También señaló que su país se esforzará por coordinar eficazmente sus dos responsabilidades como presidente del GCC y de la Liga Árabe, contribuyendo así a la paz y la estabilidad regionales.



Como parte de su agenda, el vicepresidente Nguyen Doan Anh tiene previsto asistir hoy a la segunda sesión plenaria y la ceremonia de clausura de la AIPA-47.