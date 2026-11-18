Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel que lo acompaña partieron hoy de Manila rumbo a Hanoi, tras concluir su visita de trabajo a Filipinas para participar en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47).



Durante los dos días de actividades, el dirigente vietnamita asistió a la reunión del Comité Ejecutivo de la AIPA-47, participó en la ceremonia inaugural y pronunció un discurso en la primera sesión plenaria. En sus intervenciones, propuso que la AIPA aproveche las fortalezas del canal parlamentario y se centre en tres prioridades: consolidar las bases de la paz, la estabilidad y la supremacía de la ley; crear un marco jurídico propicio para una ASEAN resiliente y próspera; y situar a las personas en el centro de todas las decisiones parlamentarias.



Asimismo, reafirmó el apoyo de Vietnam a Filipinas en el ejercicio de la presidencia de la ASEAN y de la AIPA en 2026. Reiteró el compromiso firme y coherente de Hanoi de considerar a la ASEAN una prioridad de primer orden en su política exterior y expresó su confianza en que la AIPA seguirá acompañando al canal gubernamental en la materialización de los compromisos de la agrupación.



Durante la ceremonia inaugural de la AIPA-47, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió un mensaje de felicitación a Filipinas por asumir las presidencias de la ASEAN y de la AIPA en 2026. También destacó el hito histórico que representa la incorporación oficial del Parlamento Nacional de Timor-Leste como undécimo miembro de la AIPA.



Este mensaje, junto con la presencia y las contribuciones activas de la delegación vietnamita, puso de manifiesto el compromiso del país de seguir realizando aportaciones sustantivas a las actividades de la AIPA, junto con los parlamentos de los Estados miembros, para contribuir a construir una Comunidad de la ASEAN resiliente, dinámica, creativa y centrada en las personas.



En el marco de la visita, el titular del Legislativo vietnamita también mantuvo encuentros bilaterales con los jefes de las delegaciones parlamentarias de Filipinas, Timor-Leste, Laos, Camboya, Singapur y Brunéi. Sus interlocutores reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones con Vietnam y expresaron su deseo de ampliar la cooperación parlamentaria por los canales bilaterales y multilaterales, mediante un mayor intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión, el fortalecimiento de los contactos entre parlamentarios y la coordinación para perfeccionar los marcos jurídicos.



Las partes también intercambiaron puntos de vista sobre la ampliación de la cooperación en ámbitos como la defensa, la seguridad, el comercio, la inversión, la educación, el turismo, la ciencia y la tecnología, la innovación, la energía y las infraestructuras, entre otros.



Asimismo, reafirmaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad regionales y defender los principios y la postura común de la ASEAN sobre la cuestión del Mar del Este. También acordaron contribuir activa y responsablemente a la elaboración de un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo en esa zona marítima, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



La visita de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a Filipinas para participar en la AIPA-47 refleja la determinación de Vietnam de seguir potenciando las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento, así como su papel en la representación de la voluntad y las aspiraciones del pueblo. También pone de manifiesto el compromiso del país con el impulso de la armonización jurídica y la creación de un marco institucional favorable al desarrollo inclusivo y sostenible.



A través de la diplomacia parlamentaria, Vietnam se compromete a trabajar junto con la AIPA para apoyar a los gobiernos en el cumplimiento de los compromisos de la ASEAN y la implementación eficaz de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.

VNA