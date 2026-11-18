Manila (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió un mensaje a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), evento que se inauguró hoy en Manila, Filiipinas con la participación del presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man.



En su mensaje, el dirigente vietnamita felicitó a Filipinas por asumir la Presidencia de la ASEAN en 2026 y de la AIPA-47, así como por los esfuerzos conjuntos de los países miembros para superar numerosos desafíos, alcanzar importantes resultados de cooperación y marcar un hito histórico con la incorporación oficial del Parlamento Nacional de Timor Leste como undécimo miembro de la AIPA.



El dirigente vietnamita valoró el acompañamiento constante de la AIPA a los gobiernos de los países de la ASEAN a lo largo de casi cinco décadas de desarrollo.



Ante una situación internacional caracterizada por cambios rápidos e imprevisibles, propuso que la ASEAN continúe consolidando la unidad, el consenso y la construcción de la Comunidad, intensifique la cooperación práctica y eficaz y fortalezca las capacidades internas y la resiliencia de los Estados miembros, con el objetivo de construir una ASEAN cohesionada, innovadora, resiliente y próspera.



Asimismo, instó a la AIPA y a los parlamentos de sus países miembros a potenciar sus funciones legislativas, de supervisión y de representación de la voluntad y las aspiraciones de los pueblos; promover la armonización de las legislaciones y crear marcos institucionales favorables al desarrollo inclusivo y sostenible.



Al reafirmar que el desarrollo de Vietnam está estrechamente vinculado a la prosperidad común de la ASEAN, el dirigente manifestó que Vietnam continuará colaborando con los parlamentos de los países miembros para realizar contribuciones más concretas a las actividades de la AIPA.





El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asiste a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47). Foto: VNA

Bajo el lema “Los parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”, la inauguración de la AIPA-47 contó con la participación de dirigentes de los parlamentos de los países miembros, representantes de los parlamentos observadores, las secretarías de la AIPA y de la ASEAN, así como invitados y socios para el desarrollo de la organización.



La ceremonia estuvo presidida por el titular de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de la AIPA-47, Faustino “Bojie” G. Dy III.



En sus palabras de apertura, el secretario general de la AIPA, Chem Widhya, subrayó la importancia de mantener un diálogo periódico entre los poderes ejecutivo y legislativo para materializar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



También destacó el significado especial de que esta Asamblea General coincida con el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



Por su parte, el presidente del Senado de Filipinas, Sherwin T. Gatchalian, afirmó que los parlamentos representan la voz de los 700 millones de habitantes de la ASEAN, caracterizados por su diversidad cultural y unidos por valores comunes. Ante los complejos desafíos actuales, ningún país puede afrontarlos por sí solo.



En este sentido, instó a fortalecer el diálogo y la cooperación en el marco de la AIPA para intercambiar experiencias, impulsar la cooperación legislativa, perfeccionar los marcos jurídicos y estrechar la coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo a fin de materializar los compromisos regionales.



Al recordar el 50.º aniversario de la firma del TAC, el presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y titular de la AIPA-47, Faustino “Bojie” G. Dy III, reafirmó que los principios fundamentales del tratado, como el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia, la renuncia al uso o la amenaza del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la cooperación eficaz, siguen constituyendo un “ancla” para la región.



Señaló que los frutos del crecimiento deben llegar a todos los ciudadanos y que los parlamentos disponen de instrumentos para alcanzar este objetivo mediante la legislación, la aprobación de presupuestos y la supervisión.



Asimismo, instó a los órganos legislativos a unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos relacionados con la ciberseguridad, las estafas en línea y la inteligencia artificial; fortalecer la asociación ASEAN-AIPA, y promover el papel de los jóvenes parlamentarios y las mujeres legisladoras en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Según lo previsto, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistirá a la primera sesión plenaria de la AIPA-47, en la que pronunciará un discurso./.