Manila, 17 nov (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy a la reunión del Comité Ejecutivo de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), celebrada en Manila, Filipinas, en el marco de la 47ª Asamblea General de ese mecanismo.



Bajo la presidencia de Faustino G. Dy III, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y titular de la AIPA-47, la reunión aprobó la agenda, los temas de debate de los comités, la lista de proyectos de resolución y otros asuntos relacionados con la organización y el funcionamiento de la AIPA.



Durante la reunión, el Comité Ejecutivo examinó la solicitud de adhesión de la Asamblea Nacional de Timor-Leste a la AIPA y acordó presentar a la Asamblea General un proyecto de resolución para admitirla como el undécimo miembro de pleno derecho de la organización.



Asimismo, examinó el programa de actividades de la Asamblea General, los preparativos para el quinto Diálogo AIPA-ASEAN, la revisión del Plan Estratégico de la AIPA para el período 2023-2030 y la admisión de nuevos observadores.



El Parlamento de Singapur, que presidirá la AIPA en el período 2026-2027, anunció que organizará la 48ª Asamblea General de la AIPA del 23 al 27 de agosto del pr’o en Singapur.

En la reunión del Comité Ejecutivo de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47). Foto: VNA

Los dirigentes de las asambleas nacionales y parlamentos de los países participantes destacaron la coherencia y complementariedad entre el tema de la AIPA-47, “Los parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”, y las tres prioridades de Filipinas durante su presidencia de la ASEAN en 2026: paz y seguridad, corredores de prosperidad y empoderamiento de las personas.



La reunión valoró los resultados positivos alcanzados en la implementación de las resoluciones de la AIPA y reafirmó que esta organización seguirá acompañando al canal gubernamental para materializar los compromisos de la ASEAN y aplicar eficazmente la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



En su intervención, Tran Thanh Man afirmó que Vietnam respalda plenamente el tema de la AIPA-47, al considerar que refleja fielmente las aspiraciones comunes de los países de la región, y manifestó su confianza en el éxito de la Asamblea General.



También el 17 de noviembre, miembros de la delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam participaron en el tercer Foro de Mujeres Líderes Políticas (WAIPA) y el segundo Diálogo de Jóvenes Parlamentarios de la AIPA./.



