Manila (VNA) –En el marco de su participación en las actividades de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y otras reuniones de alto nivel relacionadas, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo el día 17 de noviembre encuentros bilaterales con su homólogo camboyano, Hun Manet, y con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.



Durante su encuentro con el premier de Camboya, Hun Manet, ambos dirigentes compartieron información sobre la situación de sus respectivos países y abordaron diversas cuestiones de interés común.



El premier Le Minh Hung felicitó a Camboya por la exitosa organización de la 20.ª Cumbre de la Francofonía y agradeció al país vecino la cálida y esmerada acogida dispensada al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, con motivo de su participación en dicho evento. Asimismo, valoró altamente los esfuerzos de Camboya para acoger este importante acontecimiento internacional, que contribuye a reforzar el papel y la posición del país en la escena internacional.





Sobre la base de las tradicionales relaciones de buena vecindad y cooperación, ambos primeros ministros expresaron su voluntad de seguir estrechando los vínculos de amistad y confianza, así como de impulsar la colaboración en ámbitos acordes con el potencial, las fortalezas y las necesidades de desarrollo de cada país, en beneficio concreto de sus respectivos pueblos.



El encuentro puso de manifiesto la importancia que ambos dirigentes conceden a las relaciones bilaterales y los sentimientos de amistad que unen a los dos países. Asimismo, contribuyó a fortalecer los lazos de buena vecindad y a mejorar la eficacia de la coordinación en el seno de la ASEAN y de los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



En particular, ambas partes destacaron la importancia de trabajar para garantizar el éxito de la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11), previstas para celebrarse en Vietnam en 2026. Estos encuentros contribuirán a promover la conectividad y la cooperación subregional, así como a impulsar la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.



En su reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, el premier Le Minh Hung expresó su reconocimiento y valoración por las importantes contribuciones y la huella dejada por Guterres durante sus dos mandatos al frente de la organización. También agradeció el afecto y el acompañamiento que el secretario general de la ONU ha brindado a Vietnam en los últimos años.



El jefe del Gobierno vietnamita reafirmó que la ONU constituye un socio estratégico de especial importancia para Vietnam y propuso que ambas partes coordinen la organización de actividades conmemorativas significativas por el 50.º aniversario de la incorporación de Vietnam a las Naciones Unidas (1977-2027), en consonancia con la dimensión de las relaciones entre Vietnam y la ONU.



Por su parte, António Guterres manifestó su admiración por los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y valoró positivamente la visión estratégica de los dirigentes del Partido y del Estado vietnamitas.



Además, destacó el papel de Vietnam como puente para fortalecer la cooperación entre la ONU y la región, así como sus contribuciones cada vez más proactivas y sustanciales a la paz, la estabilidad y la cooperación internacionales./.

VNA