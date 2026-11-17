Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, subrayó la necesidad de reforzar la capacidad de previsión y la eficacia de la cooperación ASEAN+3 para prevenir y responder proactivamente a los desafíos emergentes, al intervenir en la XXIX Cumbre ASEAN+3, celebrada hoy en el marco de la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de las reuniones de alto nivel conexas en Filipinas.



El premier propuso tres prioridades centradas en fortalecer la resiliencia regional, elaborar una nueva visión de cooperación para la próxima etapa y aprovechar las sinergias de los distintos mecanismos de cooperación en Asia Oriental. La primera prioridad consiste en reforzar la resiliencia regional y la capacidad de prevención de riesgos. Al respecto, Le Minh Hung propuso fortalecer la integración económica y comercial, aprovechar eficazmente los acuerdos de asociación económica y de libre comercio existentes, así como mejorar la conectividad y la coordinación intersectorial en los ámbitos financiero, energético, alimentario y logístico, a fin de garantizar y facilitar el suministro cuando sea necesario.



Además de aplicar eficazmente el mecanismo de reserva de arroz de emergencia, planteó estudiar la ampliación de la cooperación a otros productos esenciales, como los insumos agrícolas, y reforzar la coordinación para garantizar la seguridad energética.



La segunda prioridad es establecer una nueva visión para la cooperación ASEAN+3 en la próxima etapa, reiteró.



Con vistas al 30.º aniversario de la creación de ASEAN+3, que se conmemorará en 2027, el jefe del Gobierno vietnamita propuso realizar estudios y elaborar una nueva visión de cooperación, en consonancia con la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y adaptada a las necesidades de desarrollo de la región.



La tercera prioridad consiste en aprovechar las sinergias de los distintos marcos de cooperación regional, subrayó.



Le Minh Hung propuso revisar y conectar las iniciativas de ASEAN+3 con los mecanismos ASEAN+1, la cooperación trilateral entre China, Japón y Corea del Sur y los marcos bilaterales, con el objetivo de aprovechar mejor las fortalezas y los recursos de cada mecanismo y avanzar hacia la construcción de un espacio común de desarrollo en Asia Oriental.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la cita. (Foto. VNA)



El premier vietnamita también subrayó que los países deben mantener el diálogo, consolidar la confianza y resolver sus diferencias por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



Asimismo, instó a cumplir los compromisos comunes para fortalecer un entorno de paz y estabilidad que favorezca la cooperación y el desarrollo.



Durante la cumbre, los dirigentes reafirmaron el papel clave de la cooperación ASEAN+3 en la promoción de la paz, la prosperidad y la construcción de la comunidad regional en Asia Oriental.



Destacaron los avances en economía, comercio, inversión y finanzas, pilares de este mecanismo. En 2025, el comercio entre sus países alcanzó los 1,4 billones de dólares, un 13,7% más que en 2024, mientras que la inversión directa de China, Japón y Corea del Sur en la ASEAN sumó 44.800 millones de dólares.



Asimismo, acordaron profundizar la cooperación en seguridad energética y alimentaria, finanzas, apoyo a las pymes y lucha contra amenazas no tradicionales, como la delincuencia transnacional y los ciberdelitos. También abogaron por aplicar eficazmente el Plan de Trabajo ASEAN+3 2023-2027, impulsar la integración económica y aprovechar mejor el RCEP y otros acuerdos comerciales.



Ante la creciente incertidumbre internacional, los líderes destacaron la importancia de reforzar la capacidad regional para afrontar crisis y perturbaciones externas, mediante el fortalecimiento de las reservas de arroz de emergencia, el intercambio de información sobre seguridad alimentaria y la cooperación financiera y monetaria. También señalaron la necesidad de impulsar la transformación digital, la conectividad, el comercio marítimo, la logística y las cadenas de suministro.



Los representantes de China, Japón y Corea del Sur reafirmaron su compromiso de trabajar con la ASEAN en la implementación de las iniciativas acordadas.



Al cierre de la cumbre, los dirigentes aprobaron dos declaraciones: una sobre comercio marítimo y conectividad logística y otra sobre el fortalecimiento de la resiliencia de la seguridad energética y alimentaria ante las perturbaciones externas y las interrupciones de las cadenas de suministro./.