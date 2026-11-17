Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso que la ASEAN y la India pasen del acercamiento de intereses a la acción estratégica conjunta, convirtiendo los compromisos políticos en resultados concretos de cooperación, con las prioridades en la consolidación de la paz, el impulso de la integración económica, y el fortalecimiento de los vínculos entre pueblos.

La propuesta fue presentada durante la 23.ª Cumbre ASEAN-India, celebrada hoy en el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y sus reuniones relacionadas, con la participación de los líderes de los países miembros de la ASEAN y del primer ministro de la India, Narendra Modi.

En su intervención, el premier vietnamita propuso tres prioridades estratégicas. En primer lugar, ambas partes deben reforzar la coordinación para mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación marítima y aérea, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), y estudiar la creación de un mecanismo de diálogo marítimo ASEAN-India.

En segundo lugar, instó a concluir cuanto antes la revisión del Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías ASEAN-India (AITIGA), fortalecer la conectividad de las cadenas de suministro y del transporte aéreo, garantizar la seguridad energética y alimentaria y ampliar la cooperación en inteligencia artificial y la industria de semiconductores.

En tercer lugar, solicitó intensificar la formación de recursos humanos altamente cualificados, fortalecer los vínculos entre universidades e instituciones de investigación y ampliar las becas en los ámbitos de la tecnología y la economía verde.

En la cita, los líderes valoraron que la Asociación Estratégica Integral ASEAN-India continúa desarrollándose de manera sustancial en diversos ámbitos. La ASEAN reconoció el apoyo de la India al papel central de la organización y sus contribuciones a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 114 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa (IED) de la India en la ASEAN totalizó 7,1 mil millones de dólares, lo que convirtió a la India en el octavo mayor socio comercial y el noveno mayor inversor de la ASEAN. Asimismo, los países de la ASEAN recibieron 6,95 millones de turistas indios. En el marco del Año de Cooperación Marítima ASEAN-India 2026, ambas partes organizaron el segundo Ejercicio Marítimo ASEAN-India en Filipinas.

El primer ministro Narendra Modi reafirmó el compromiso de la India con la unidad y el papel central de la ASEAN, y propuso intensificar la cooperación bilateral para contribuir a construir una región pacífica y estable en un contexto internacional marcado por numerosas incertidumbres.

De cara al 35.º aniversario del establecimiento de las relaciones de diálogo y al quinto aniversario de la Asociación Estratégica Integral, que se celebrarán en 2027, ambas partes acordaron implementar eficazmente el Plan de Acción ASEAN-India para el período 2026-2030, dando prioridad al comercio y la inversión, a la pronta conclusión de la revisión y actualización del AITIGA, al fortalecimiento de la conectividad y a la cooperación en transformación digital, ciencia, tecnología e innovación.

Al término de la cumbre, los líderes adoptaron la Declaración Conjunta ASEAN-India sobre Cooperación en la Gestión de Desastres./.