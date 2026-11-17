Shenzhen, China (VNA) – El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, propuso reforzar la cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública de China, mejorar la eficacia de los mecanismos existentes y mantener intercambios periódicos sobre cuestiones estratégicas de interés común.



El titular vietnamita expresó esta propuesta durante una reunión con su homólogo chino, Wang Xiaohong, celebrada hoy en Shenzhen, provincia de Guangdong.



Ambos ministros señalaron que, bajo la orientación estratégica de los partidos y los dirigentes de alto nivel de ambos países, las relaciones entre Vietnam y China continúan fortaleciéndose, creando condiciones favorables para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



En el marco de estos vínculos, la cooperación en seguridad y aplicación de la ley desempeña un papel fundamental y pionero en la protección de la seguridad nacional, la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la confianza política, contribuyendo a mantener un entorno pacífico y estable para el desarrollo de la región y del mundo, subrayaron.



Sobre la base de los importantes consensos alcanzados entre el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, Luong Tam Quang propuso profundizar y elevar la eficacia de la cooperación bilateral.



Asimismo, planteó que ambas partes intercambien información y experiencias en materia de seguridad durante los grandes acontecimientos políticos, en preparación para la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que Vietnam acogerá.



Por su parte, Wang Xiaohong abogó por reforzar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de ambos países y facilitar los desplazamientos transfronterizos con fines turísticos, de inversión y comerciales, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de ambas naciones.



En esta ocasión, Luong Tam Quang recibió la Medalla Conmemorativa de la Gran Muralla, otorgada por el Ministerio de Seguridad Pública de China./.





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