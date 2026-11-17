Shenzhen, China, 17 nov (VNA) – En el marco de su participación en la 33ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de sus actividades bilaterales en China, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, pronunció un discurso en el Foro de Conectividad Tecnológica e Innovación entre Vietnam y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, celebrado hoy en Shenzhen.



El dirigente vietnamita expresó su deseo de que la cooperación entre Vietnam y la Gran Área de la Bahía en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos se convierta en un pilar destacado de las relaciones bilaterales. Según señaló, los resultados de esta cooperación deben traducirse en mejoras de la productividad empresarial, la capacidad de innovación y la calidad de vida de la población.



Subrayó la necesidad de desarrollar conjuntamente las capacidades de investigación e innovación, así como de dominar las tecnologías estratégicas. En este sentido, instó a ambas partes a impulsar investigaciones conjuntas en ámbitos que respondan a sus necesidades y aprovechen sus respectivas ventajas complementarias, dando prioridad a la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la robótica y los sistemas autónomos.



Esta cooperación debe abarcar la investigación, la experimentación, las aplicaciones y el desarrollo de productos, con el objetivo de que los científicos e ingenieros de ambas partes puedan responder conjuntamente a las necesidades concretas de la producción y la vida cotidiana. Asimismo, alentó la creación de equipos de investigación y laboratorios conjuntos con la participación de institutos de investigación, universidades y empresas.



Al considerar la formación de recursos humanos altamente cualificados y el desarrollo del talento como prioridades fundamentales, Vietnam desea reforzar la cooperación con los centros educativos, institutos de investigación y empresas de la Gran Área de la Bahía para formar ingenieros, expertos y científicos capaces de realizar investigaciones de manera autónoma y resolver problemas complejos.



El dirigente vietnamita también hizo hincapié en la necesidad de vincular la innovación con la cooperación industrial, otorgando a las empresas un papel protagonista. Estas deben participar desde la definición de las necesidades de investigación, acompañar el desarrollo tecnológico y contribuir a su aplicación en la producción y las actividades comerciales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Foto: VNA)

Instó a fortalecer la conexión entre los parques de alta tecnología, los centros de innovación y las instalaciones de producción de ambas partes, con el fin de desarrollar proyectos conjuntos capaces de atraer a un mayor número de empresas.



Vietnam acoge favorablemente las inversiones a largo plazo de los grupos y empresas de la Gran Área de la Bahía, especialmente en investigación y producción de alta tecnología, así como su cooperación con las empresas vietnamitas para mejorar las capacidades técnicas y de gestión y elevar la calidad de los productos.



También expresó su deseo de que las empresas tecnológicas de Vietnam puedan integrarse más profundamente en el ecosistema de innovación de la Gran Área de la Bahía, presentar sus soluciones y acceder a nuevos mercados.



Afirmó que Vietnam continuará perfeccionando su marco institucional, reforzando la aplicación de la legislación, simplificando los procedimientos administrativos y protegiendo los derechos e intereses legítimos de los actores involucrados en la investigación, la inversión y las actividades empresariales.



Al referirse a la organización por parte de Vietnam del Año de APEC 2027, por tercera vez, To Lam expresó su deseo de trabajar junto con las economías miembros para promover nuevos motores de crecimiento, fortalecer la conectividad y ampliar las oportunidades de desarrollo que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación.



En el foro, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Vietnam (NAFOSTED) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China anunciaron un acuerdo de cofinanciación de cuatro proyectos conjuntos de investigación.



Estos proyectos se centran en la aplicación de la IA al estudio de plantas medicinales y la medicina tradicional; la prevención de riesgos relacionados con los recursos hídricos ante el cambio climático; los sistemas de vigilancia y alerta temprana multirriesgo para infraestructuras de transporte en zonas montañosas; y el desarrollo de robots de servicio para hospitales inteligentes.



Asimismo, organismos públicos, universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países intercambiaron 16 memorandos de entendimiento (MoU) en los ámbitos de las tecnologías estratégicas y las industrias clave./



