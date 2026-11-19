Hanoi (VNA) - La Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información de Vietnam (VINASA) presentó el Mapa de Empresas de Tecnología Digital de Vietnam 2026 y distinguió a las 10 principales compañías del sector en el país.



El evento, celebrado la víspera bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, reconoció a 33 empresas con un total de 51 distinciones Top 10 en 11 sectores. Por su parte, el mapa incluye 11 sectores y 108 posiciones empresariales.



Durante la ceremonia, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Pham Duc Long, destacó que el mapa no solo permite identificar a las empresas líderes, sino que, sobre todo, ofrece una visión global de las capacidades tecnológicas digitales de Vietnam, al mostrar qué compañías operan en el país, qué tecnologías dominan y qué desafíos están en condiciones de resolver.



Según el viceministro, esta herramienta servirá de referencia para que el Ministerio formule políticas de desarrollo de la industria de tecnología digital, evalúe las capacidades empresariales e identifique los ámbitos prioritarios de actuación.



El programa Top 10 evalúa a las empresas en 30 ámbitos, divididos en 15 sectores tecnológicos y 15 de aplicación, sobre la base de dos criterios: visión estratégica y capacidad de ejecución. Este año, 230 empresas registraron sus cuentas y 71 participaron en el proceso, con más de 100 candidaturas presentadas. La selección se desarrolló en tres etapas: evaluación preliminar, presentación de proyectos y entrevistas presenciales.



A partir del análisis de las candidaturas, el comité organizador y el consejo de expertos constataron que las empresas vietnamitas están avanzando hacia posiciones de mayor valor añadido en la cadena de valor digital. Tras una etapa inicial centrada en la externalización de software y el ensamblaje electrónico, ahora asumen tareas más complejas, como la definición de requisitos, el desarrollo de módulos, el diseño de chips y la creación y operación de sistemas para clientes internacionales.



El avance más significativo no radica en el volumen de producción, sino en que estas empresas reciben cada vez más encargos de diseño, asumen responsabilidades sobre la calidad y adquieren derechos de explotación de sus productos.



Muchas de las compañías incluidas en el Top 10 han pasado de ejecutar proyectos por encargo a desarrollar productos propios con capacidad para atender mercados a gran escala. El mercado nacional también se está convirtiendo en un espacio para poner a prueba sus capacidades, impulsado por tres grandes fuentes de demanda: la inversión en infraestructuras, la transformación digital del sector público y las necesidades empresariales de mejorar la productividad.



El presidente de VINASA, Nguyen Van Khoa, señaló que el reconocimiento Top 10 no solo representa una distinción, sino también un compromiso de las empresas vietnamitas de tecnología digital con sus clientes, que incluye mantener los estándares de calidad demostrados, proteger los datos, garantizar la transparencia y gestionar los riesgos de conformidad con la Ley de Inteligencia Artificial.



Añadió que se espera que las empresas líderes establezcan estándares para el sector, abran sus cadenas de suministro a pequeñas empresas y startups, y colaboren con institutos de investigación y universidades en la formación de ingenieros especializados en inteligencia artificial. Su responsabilidad con el país también implica realizar inversiones sustanciales en investigación, dominar las tecnologías esenciales y los datos, y desarrollar productos de inteligencia artificial bajo el sello "Make in Vietnam".



Durante la ceremonia, 11 candidaturas correspondientes a ocho empresas fueron reconocidas por cumplir los requisitos para su inclusión en el mapa de 2026.



Para las empresas, esta herramienta permite identificar su posición en el mercado, reconocer sus fortalezas y orientar sus inversiones, además de ofrecer un perfil de capacidades avalado por un proceso de evaluación. Para los clientes empresariales y los organismos públicos, facilita la búsqueda de proveedores adecuados y reduce los riesgos en los procesos de selección. Asimismo, ofrece a los socios internacionales y a los inversores una vía fiable para identificar empresas vietnamitas.



Disponible en top10ict.com, el mapa en línea permite a clientes, socios e inversores consultar información sobre las empresas durante todo el año. Entre las novedades de 2026 figura la recepción, verificación y actualización continua de los perfiles empresariales por parte de VINASA, en sustitución del anterior sistema de actualización anual.



Organizado por VINASA desde 2014, el programa Top 10 de Empresas de Tecnología Digital de Vietnam se ha consolidado como una fuente de información fiable para identificar y evaluar las capacidades reales de las compañías nacionales del sector. Desde 2025, la iniciativa incorpora el Mapa de Empresas de Tecnología Digital de Vietnam, elaborado mediante la metodología VINASA TechMap./.

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