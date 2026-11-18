Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho celebró una conferencia de promoción de inversiones con socios chinos bajo el lema “Conectar, cooperar y acompañar”, con el objetivo de atraer capitales a sectores como la agricultura de alta tecnología, el procesamiento agroalimentario y la logística.



El evento fue organizado la víspera por el Comité Popular municipal, en coordinación con el Consulado General de China en Ciudad Ho Chi Minh, la Asociación de Empresas Chinas en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) en el Delta del Mekong.



En su intervención, Le Cong Ly, vicepresidente permanente del Comité Popular de Can Tho, destacó que la conferencia contribuye a concretar la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China. Asimismo, constituye una oportunidad para que las autoridades locales presenten sus orientaciones de desarrollo y conozcan las necesidades de los inversores.



Can Tho aspira a convertirse en un polo de crecimiento nacional y motor económico del Delta del Mekong, gracias a su posición estratégica como centro de conexión con Ciudad Ho Chi Minh, otras zonas económicas clave y el espacio marítimo. Actualmente, la ciudad cuenta con 37 proyectos de inversión extranjera directa (IED) de empresas chinas.



Las autoridades locales invitaron a los inversores del país vecino a explorar tres ámbitos prioritarios: agricultura y procesamiento profundo vinculados a zonas de materias primas certificadas; logística e infraestructuras, especialmente la ruta internacional de transporte de contenedores Nanning-Can Tho, y proyectos de industrias auxiliares de alta tecnología, energías limpias y renovables y servicios de calidad.



Le Cong Ly aseguró que las autoridades acompañarán a los inversores desde la fase inicial, mediante información transparente, orientación sobre los procedimientos y apoyo para resolver dificultades.



Por su parte, Tang Lap, cónsul general de China en Ciudad Ho Chi Minh, consideró que las prioridades de Can Tho en agricultura de alta tecnología, procesamiento de productos acuáticos e infraestructura logística coinciden con las fortalezas de las empresas chinas. Propuso combinar el capital, la tecnología y la experiencia de gestión de China con los recursos locales, así como desarrollar rutas de transporte, almacenes frigoríficos y centros de distribución para facilitar las exportaciones agrícolas del delta del Mekong al mercado chino.



Can Tho cuenta con 124 proyectos de IED, con un capital registrado superior a 7,4 mil millones de dólares. De ellos, 33 corresponden a inversores chinos, con cerca de mil millones de dólares. Según Nguyen Phuong Lam, director de la filial de la VCCI en el delta del Mekong, estas cifras reflejan un amplio margen para atraer nuevas inversiones.



Durante la conferencia, las empresas chinas manifestaron su creciente interés en la cooperación tecnológica, las cadenas de valor y las inversiones vinculadas a los mercados locales. Entre los sectores prioritarios figuran la agricultura moderna, el procesamiento agropecuario, la logística, las cadenas de frío, el comercio transfronterizo y el desarrollo de parques industriales.



Nguyen Anh Son, director del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, propuso desarrollar servicios logísticos integrados, reforzar la conexión entre centros logísticos y ampliar la cooperación portuaria con Guangxi (China). También destacó la necesidad de diversificar las actividades comerciales y mejorar la infraestructura de almacenamiento.



En cuanto a la ruta internacional de contenedores Nanning-Can Tho, Le Quang Trung, subdirector general de la Corporación Marítima de Vietnam (VIMC), informó que su operación piloto comenzó en agosto y septiembre de 2026, vinculada a la puesta en funcionamiento del canal de Pinglu, en China. Esta conexión abre nuevas oportunidades para reducir los costos logísticos e impulsar el comercio bilateral.



La conferencia concluyó con la firma de memorandos de entendimiento entre organismos y empresas de ambos países, con el propósito de convertir las oportunidades de cooperación en proyectos concretos y contribuir a profundizar la asociación de cooperación estratégica integral Vietnam-China./.

VNA