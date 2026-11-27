Tokio (VNA) - Vietnam y Japón avanzan en la transición de su cooperación laboral de un enfoque cuantitativo a otro cualitativo, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, elevar sus competencias profesionales y preparar la implementación del Programa de Empleo para el Desarrollo de Competencias (ESD), en un contexto en el que cerca de 480.000 trabajadores vietnamitas contribuyen actualmente a la economía japonesa.



Del 18 al 23 de noviembre, una delegación del Ministerio del Interior de Vietnam, encabezada por el viceministro Vu Chien Thang, visitó Japón para promover la cooperación laboral, perfeccionar los mecanismos de implementación del memorando de entendimiento sobre el Programa ESD, organizar el Día del Trabajo de Vietnam en Japón 2026 y reunirse con la comunidad de obreros vietnamitas en ese país.



En Tokio, el 19 de noviembre, Vu Chien Thang sostuvo una reunión de trabajo con el viceministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, Yasuto Urano, durante la cual ambas partes intercambiaron opiniones sobre las orientaciones para mejorar la calidad de la mano de obra vietnamita y preparar la transición del programa de Pasantías Técnicas al ESD.



Acordaron mantener intercambios periódicos y coordinar la implementación eficaz del programa, garantizando los salarios, el bienestar, las condiciones laborales y los derechos e intereses legítimos de los trabajadores. El Ministerio del Interior de Vietnam ha comunicado los requisitos de participación y emitido directrices para que las organizaciones de envío ejecuten el programa conforme a la normativa vigente.



Durante la visita, la delegación recorrió varias empresas receptoras de trabajadores vietnamitas, entre ellas Takara, Nikko y el Grupo Villa Fontaine. Estas compañías valoraron la cualificación técnica, la ética laboral y la capacidad de adaptación de los empleados vietnamitas, y manifestaron su disposición a ampliar la contratación.



En Nikko, numerosos trabajadores vietnamitas con dominio del japonés, acreditado mediante los niveles N1 y N2, han sido designados para ocupar puestos de gestión. Por su parte, Villa Fontaine emplea actualmente a más de 400 trabajadores vietnamitas con ingresos estables y organiza actividades de reconocimiento a sus familias e intercambios con el personal.



Vu Chien Thang pidió a las empresas que sigan velando por las condiciones laborales, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Asimismo, instó a estos últimos a mejorar sus competencias profesionales y su dominio de idiomas extranjeros, cumplir estrictamente la legislación y acumular experiencia para contribuir al desarrollo de su país tras su regreso.



El 22 de noviembre, el Ministerio del Interior de Vietnam y la Embajada de Hanoi en Japón organizaron el Día del Trabajo de Vietnam 2026, que reunió a cerca de 500 trabajadores y representantes de organismos, empresas y organizaciones de ambos países.



En el acto, Vu Chien Thang expresó su deseo de que los trabajadores consideren a Japón como su segunda patria y adquieran conocimientos y habilidades que les permitan contribuir al progreso de ambas naciones. También pidió a la parte japonesa que continúe mejorando el bienestar de los empleados y su entorno laboral.



El Comité Organizador entregó cartas de reconocimiento a 22 trabajadores destacados, 18 empresas receptoras y 10 sindicatos y organizaciones de apoyo ejemplares. El programa incluyó, además, actividades de intercambio artístico y cultural, difusión de políticas y leyes y degustación de platos de la gastronomía vietnamita.



Durante la reunión con la Organización Internacional para el Desarrollo de Recursos Humanos de Japón (IM JAPAN), el viceministro propuso alcanzar cuanto antes un nuevo acuerdo de cooperación sobre el envío y la recepción de trabajadores, mejorar la calidad de la enseñanza del japonés, garantizar el bienestar social y crear una base de datos para apoyar el emprendimiento de los trabajadores que regresan a Vietnam.



Las actividades desarrolladas durante la visita contribuyen a profundizar la cooperación entre Vietnam y Japón en materia laboral, empleo y desarrollo de recursos humanos, y representan un aporte concreto a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA