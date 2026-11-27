Hanoi (VNA) - El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, y su homólogo australiano de Comercio y Turismo, Don Farrell, copresidieron en Hanoi la tercera reunión del Diálogo Ministerial de Comercio, celebrada al margen de la 11.ª Reunión de la Comisión del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Durante el encuentro, ambas partes analizaron iniciativas para fortalecer la cooperación económica bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



Los dos ministros destacaron que los sólidos vínculos comerciales entre ambos países se sustentan en la complementariedad de sus economías, los estrechos lazos entre sus pueblos y el compromiso común con un sistema de comercio mundial basado en normas.



Según estadísticas vietnamitas, Australia es el duodécimo socio comercial de Vietnam, con un intercambio bilateral de 14 mil millones de dólares en 2025. Por su parte, Vietnam ocupa el décimo lugar entre los socios comerciales de bienes del país oceánico y el decimocuarto si se consideran conjuntamente los bienes y servicios.

Los ministros valoraron los resultados de las iniciativas impulsadas en el marco de la Asociación Estratégica Integral y de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040. Asimismo, acordaron promover el comercio y las inversiones empresariales en sectores prioritarios como la industria, la agricultura, la educación, el turismo y la energía.



Ambas partes acogieron con satisfacción los avances en la apertura de mercados tras la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en agosto de 2026, y coincidieron en seguir facilitando el acceso de los productos agrícolas a los mercados de ambos países.



También subrayaron la necesidad de mantener cadenas de suministro sostenibles y resilientes, apoyar la transición energética y los objetivos de respuesta al cambio climático, así como aprovechar el potencial de cooperación en inversiones en energía y minerales esenciales.



En el ámbito digital, destacaron la importancia de establecer normas para el comercio electrónico y expresaron su interés en profundizar la cooperación en materia de transformación y economía digitales.



Los dos ministros reafirmaron su apoyo al sistema multilateral de comercio basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central, y acordaron promover su reforma y la elaboración de nuevas reglas.



Asimismo, destacaron el papel de los acuerdos de libre comercio, incluidos el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el CPTPP, en la liberalización comercial y el crecimiento inclusivo. Ambas partes se comprometieron a aprovechar mejor sus beneficios en favor de las empresas. Don Farrell agradeció a Vietnam por asumir la presidencia del CPTPP en 2026.



Los ministros también resaltaron la importancia de consolidar y ampliar el CPTPP, y acordaron colaborar estrechamente para garantizar el éxito de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que tendrá lugar en Vietnam.



Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó casi 14 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento interanual del 20,1%. Las exportaciones vietnamitas a Australia sumaron 6,6 mil millones de dólares, un 17,5% más, mientras que las importaciones llegaron a 7,4 mil millones, un incremento del 22,5%./.

VNA