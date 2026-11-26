Hanoi (VNA) - La Dirección de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, puso en marcha hoy en Hanoi una serie de actividades para ayudar a los consumidores a identificar productos auténticos, combatir las falsificaciones y promover las mercancías nacionales.



La iniciativa, organizada en vísperas del Día de Prevención y Lucha contra los Productos Falsificados y las Imitaciones (29 de noviembre), incluye los espacios “Productos auténticos y falsificados” y “Vitalidad de los productos vietnamitas”, que celebra su decimosexta edición. Por primera vez, las orientaciones para reconocer productos genuinos también se ofrecen mediante transmisiones en directo por Internet.



Ayudar a identificar productos auténticos



Bajo el lema “Conocer los productos auténticos, evitar las falsificaciones”, la exposición presenta artículos domésticos, deportivos, de moda y cosméticos de marcas como Panasonic, Yonex, Uniqlo y Transino, además de relojes Casio, repuestos de motocicletas Honda y condimentos de Acecook.



Representantes de las autoridades y las marcas explican cómo distinguir los productos originales mediante sus etiquetas, características y elementos identificativos. Los visitantes pueden comparar directamente los artículos y consultar sus dudas.



Según Tran Huu Linh, director de la Dirección de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, mejorar la capacidad de los consumidores para reconocer falsificaciones es fundamental para construir un mercado transparente. La lucha contra estos productos requiere la participación de autoridades, empresas y ciudadanos, quienes pueden contribuir a reducir su demanda al elegir mercancías originales y de procedencia clara.



Impulsar el consumo de productos vietnamitas



El espacio “Vitalidad de los productos vietnamitas” presenta mercancías nacionales y facilita el contacto entre empresas y consumidores. Entre los artículos expuestos figuran productos de nido de salangana de Khanh Hoa y Avanest Vietnam; albaricoques salados deshidratados y miel con albaricoques de la Cooperativa Juvenil Bach Coc, en Ninh Binh; y detergentes y soluciones para lavar alimentos de Fuwa Biotech, en Thanh Hoa.



La iniciativa ofrece a las empresas oportunidades para promocionar sus productos, ampliar sus canales comerciales y conocer las preferencias de los consumidores, en consonancia con el programa “Productos vietnamitas para los vietnamitas”.



Como parte de las actividades, se celebró hoy una transmisión en directo de tres horas con demostraciones para identificar productos originales, como lubricantes, cascos Honda, relojes y computadoras Casio y artículos de nido de salangana de Khanh Hoa. El programa también presentó mercancías nacionales y facilitó su promoción y venta en línea.



La combinación de exposiciones, asesoramiento y actividades digitales busca fortalecer la confianza de los consumidores, proteger sus derechos y promover un mercado más transparente y competitivo./.

VNA