Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó esta mañana la Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), con 485 votos a favor de 485, y la de Subastas de Activos (modificada), respaldada por 475 de los 482 legisladores presentes, durante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



Apoyo a las pequeñas y medianas empresas



Antes de la votación, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó, en representación del primer ministro, el informe sobre la revisión del proyecto y la recepción de las opiniones de los diputados.



Tras evaluar más de 25 años de aplicación de las políticas de apoyo y consultar experiencias internacionales, el Gobierno revisó los criterios para identificar a las pymes, a fin de garantizar su viabilidad y estabilidad. Los procedimientos aplicables a empresas de nueva creación, las que operan en varios sectores o modifican su escala se detallarán en el decreto de aplicación, sin exigir información que las autoridades ya puedan consultar.



En materia fiscal, la ley establece los principios generales, mientras que los beneficiarios y las condiciones de los incentivos se regularán en las correspondientes normas tributarias. Para facilitar el acceso a las ayudas, las autoridades locales deberán publicar información sobre terrenos y espacios disponibles, así como los precios de alquiler antes y después de las subvenciones, cuyo importe se descontará directamente del pago de las empresas.



En contratación pública, el proyecto establece mecanismos flexibles para facilitar la participación de las pymes y excluye los contratos sujetos a licitación internacional, en consonancia con los compromisos de Vietnam. También prevé medidas de supervisión para evitar irregularidades. Las políticas de apoyo al mercado interno, el comercio electrónico y los sistemas de distribución se revisaron para evitar duplicaciones y adaptarse a las necesidades empresariales.



Modificaciones a la Ley de Subastas de Activos



En la misma mañana, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Subastas de Activos (modificada), tras escuchar las explicaciones del ministro de Justicia sobre los ajustes del proyecto.



Entre las novedades figura la regulación del depósito previo, cuya cuantía será determinada por el Gobierno según el tipo de activo y las condiciones locales. Para las subastas de derechos de uso del suelo destinadas a terrenos residenciales, se propone mantenerlo entre el 20% y el 50% del precio inicial, con el fin de prevenir ofertas excesivas seguidas del abandono del depósito.



El proyecto también mantiene la disposición según la cual los participantes aceptan ofrecer el precio inicial al inscribirse, con el objetivo de evitar acuerdos para abstenerse de presentar ofertas y provocar que las subastas queden desiertas. Si varios participantes aceptan ese precio y nadie ofrece una cantidad superior, se realizará un sorteo público para elegir al ganador; si todos rechazan participar, la subasta se declarará fallida.



Asimismo, se amplían los supuestos de prohibición de participar en subastas, incluyendo el incumplimiento de las obligaciones de pago, el rechazo del resultado de una subasta ganada y la negativa a firmar el acta correspondiente. Estas medidas buscan prevenir ofertas anormalmente elevadas seguidas del rechazo del resultado.



En cuanto a las subastas en línea, el proyecto elimina el umbral de 200 millones de dongs (7.760 dólares) establecido en la ley y encomienda al Gobierno determinar qué activos deberán subastarse obligatoriamente mediante el sistema electrónico. También regula las responsabilidades de las entidades operadoras en materia de seguridad de la información, gestión de datos y resolución de incidentes técnicos.



La Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas consta de cuatro capítulos y 32 artículos, mientras que la Ley de Subastas de Activos (modificada) comprende siete capítulos y 66 artículos. Ambas entrarán en vigor el 1 de julio de 2027./.

VNA