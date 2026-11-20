Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobará hoy cinco leyes, en la sesión matutina de la primera jornada de la reanudación de su segundo período de sesiones.



Se trata de las leyes de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, de Subastas de Bienes (modificada), de Abogados (modificada); de Adopción (modificada), y de Documentos Normativos Jurídicos.



Posteriormente, los diputados votarán la incorporación de nuevos contenidos al programa del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



En el resto de la sesión matutina, los diputados debatirán el proyecto de Código de Navegación Marítima y Vías Navegables de Vietnam (modificado). Este proyecto sustituirá al Código Marítimo de Vietnam de 2015 y a la Ley de Transporte por Vías Navegables Interiores de 2004. El texto consta de 21 capítulos y 318 artículos, y tiene como objetivos unificar la gestión, modernizar las infraestructuras, desarrollar el transporte multimodal e impulsar las transiciones verde y digital.



Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la integración y reestructuración de las disposiciones relativas a las infraestructuras marítimas, las vías navegables interiores y los puertos secos, así como el establecimiento de un marco jurídico unificado para la inversión, explotación y gestión de los puertos marítimos, los puertos fluviales y los embarcaderos de vías navegables interiores, en conexión con la logística y el transporte multimodal.



El proyecto incorpora mecanismos para seleccionar inversores estratégicos en grandes proyectos de terminales portuarias y puertos fluviales de conexión, así como políticas de incentivos y apoyo al desarrollo de la flota, los puertos, la industria marítima, la logística, la transición verde y la aplicación de la ciencia y la tecnología. Cabe destacar que el Gobierno propone una visión de planificación a 100 años para las infraestructuras marítimas, las vías navegables interiores y los puertos secos.



En materia de reforma administrativa, se prevé eliminar 54 procedimientos, modificar y complementar otros 46, sin introducir nuevos trámites, así como suprimir hasta siete de los nueve sectores de actividad empresarial sujetos a condiciones. El proyecto también refuerza la descentralización y delegación de competencias a las autoridades locales en la gestión de las vías navegables interiores.



Por la tarde, la Asamblea Nacional deliberará sobre el proyecto de Ley de Transacciones de Productos Básicos Derivados.



A continuación, examinará el proyecto de Resolución sobre políticas especiales para abordar las deudas pendientes del impuesto de licencia comercial y los intereses por demora en el pago, con el fin de ayudar a los contribuyentes a superar sus dificultades.



Al término de la sesión vespertina, el Parlamento aprobará seis leyes y resoluciones, entre ellas la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, la Ley del Impuesto sobre el Uso de Tierras No Agrícolas y la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversiones; la Ley de Acuerdos Internacionales (modificada); el Código Penal (modificado); la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la aplicación del Código Penal (modificado), y la Ley de Organización de los Organismos de Investigación Penal (modificada)./.





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