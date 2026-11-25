Hanoi (VNA)- Las leyes y resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional de Vietnam deben ejecutarse de manera oportuna, uniforme y eficaz, vinculando la elaboración de las normas con su aplicación, a fin de resolver las dificultades, llevar las disposiciones a la práctica y convertir los resultados del perfeccionamiento institucional en motores del desarrollo, enfatizó hoy el primer ministro Le Minh Hung.

Al presidir una reunión sobre la implementación de las leyes y resoluciones aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional y los resultados de la revisión general y las soluciones integrales para abordar el sistema de documentos normativos jurídicos, Minh Hung subrayó la importancia de promulgar todos los documentos de orientación detallada necesarios para la implementación y aplicación de las leyes y resoluciones en la práctica.

Señaló que el Gobierno ha adoptado recientemente instrucciones firmes para acelerar la elaboración y promulgación de estos documentos; sin embargo, esta labor debe llevarse a cabo de manera continua, dado el gran volumen de textos pendientes y los plazos extremadamente ajustados, informó.

Evaluó que los preparativos para la implementación de las leyes y resoluciones se han llevado a cabo de manera más proactiva, garantizando los plazos y la calidad. Asimismo, destacó que los organismos gubernamentales han mostrado una mayor iniciativa en la coordinación estrecha con los órganos de la Asamblea Nacional.

También reconoció los esfuerzos de las agencias responsables de la elaboración de los documentos para cumplir los plazos establecidos y responder los requisitos planteados.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

No obstante, junto con los resultados alcanzados, todavía persisten deficiencias y limitaciones, por lo cual, pidió a los ministros y titulares de los organismos que refuercen la dirección y supervisión, intervengan directamente para corregirlas y las superen de manera exhaustiva en el próximo período.

Al señalar algunas de las principales tareas y medidas para el futuro, el dirigente exigió la aplicación estricta de la Resolución número 66-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre la renovación de la labor de elaboración y aplicación de las leyes, en respuesta a los requisitos del desarrollo nacional en la nueva era.

El volumen de documentos normativos detallados que el Gobierno y el Primer Ministro deberán emitir en el próximo periodo se ve considerable, comentó. Los ministerios y organismos encargados serán responsables de la calidad y los plazos de elaboración, perfeccionamiento y presentación de estos textos y necesitarán realizar los máximos esfuerzos para evitar retrasos y acumulaciones de documentos pendientes.

Además, instó que los documentos normativos detallados reflejen fielmente el espíritu reformista de las leyes y respeten las competencias y el ámbito de regulación asignados. Asimismo, no deberán introducir condiciones ni procedimientos adicionales contrarios a la normativa, que reduzcan la eficacia de las políticas o generen dificultades para la población y las empresas, detalló.

En cuanto a las tareas y medidas concretas, pidió a los vicepremieres que asuman directamente la dirección y supervisión de los trabajos en sus respectivos ámbitos de competencia, centrándose en resolver de inmediato los documentos que se aproximan a sus fechas de entrada en vigor, que puedan sufrir retrasos o que aún susciten discrepancias entre los ministerios y organismos.

Los ministros y titulares de los organismos serán responsables ante el Gobierno y el premier del cumplimiento de los plazos, el contenido y la calidad de los documentos que les hayan sido asignados, entre otros, urgió.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de preparar de manera integral las condiciones para la aplicación de las normas, sin limitarse a completar su elaboración y promulgación. Para ello, se deben organizar actividades de orientación y capacitación, revisar los procedimientos administrativos, los procesos operativos, los datos y los sistemas de información que requieren ajustes.

En relación a los resultados de la revisión general y las soluciones integrales para abordar el sistema de documentos normativos jurídicos, el Ministerio de Justicia deberá coordinarse con los ministerios y organismos pertinentes para recopilar información y proponer proactivamente las tareas y medidas necesarias, recomendó./.