Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión sobre los preparativos para elaborar el proyecto del Programa de Acción del Gobierno para implementar las resoluciones y conclusiones del Comité Central y de la Asamblea Nacional relativas al Plan de Desarrollo Socioeconómico en 2027.



En sus palabras, el premier señaló que el Comité Central ha promulgado la Conclusión 106-KL/TW y la Asamblea Nacional ha aprobado resoluciones sobre el desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal para 2027. En virtud de estos documentos, 2027 ha sido definido como un año de aceleración y avance decisivo, destinado a generar impulso y crear condiciones favorables para cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El Comité Central, el Buró Político y el secretario general del PCV y presidente de Vietnam han definido 2027 como un año de especial importancia, en el que será necesario concentrar esfuerzos y actuar con determinación para cumplir con éxito las tareas, metas e indicadores de desarrollo socioeconómico, en particular alcanzar un crecimiento económico del 10% o superior, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, controlando la inflación y garantizando los principales equilibrios de la economía, comunicó.



Los objetivos fijados son muy ambiciosos, lo que exige renovar profundamente la labor de elaboración de resoluciones, programas de acción y grupos de tareas, así como los métodos de liderazgo, dirección, gestión y organización de su implementación, reiteró.



Una de las principales novedades consiste en elaborar las resoluciones y el Programa de Acción del Gobierno con un enfoque integrado, basado en "un programa unificado, una lista de tareas prioritarias y un mecanismo de seguimiento, supervisión y evaluación de los resultados", enfatizó.



En este sentido, los ministerios, ramas y localidades deben coordinarse con el Ministerio de Finanzas para revisar exhaustivamente todas las tareas que deberán ejecutarse en 2027, especialmente aquellas establecidas en las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político y la Asamblea Nacional, a fin de elaborar un plan integral, coordinado, detallado y concreto para su implementación.



El plan deberá definir claramente quién es responsable, qué debe hacerse, las responsabilidades, los plazos, los productos y los resultados. Además, cada tarea clave necesitará contar con un organismo responsable de su ejecución y con indicadores cuantitativos y medibles, propuso.



También subrayó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los siguientes principios y requisitos: las tareas deben ser completas, ajustarse a las responsabilidades y competencias correspondientes y evitar duplicidades. Asimismo, es preciso identificar correctamente las prioridades, los avances y los impactos reales en el desarrollo socioeconómico, especialmente en el impulso del crecimiento, la estabilidad macroeconómica, el perfeccionamiento institucional, la liberación de recursos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Los grupos de tareas asignados a los ministerios, ramas, partes, localidades y empresas estatales deben estar claramente definidos y ser viables, sobre la base de una estricta observancia de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político y la Asamblea Nacional, instó.



Las medidas de gestión deben reforzar la iniciativa y la flexibilidad, basarse en los resultados y los datos, especialmente en la asignación de capital para la inversión pública; identificar con antelación los cuellos de botella para resolverlos; e impulsar una mayor descentralización de competencias y seguir de cerca la evolución de la situación nacional e internacional en aras de actualizar las medidas de forma continua y ajustarlas oportunamente.



El jefe del Gobierno también destacó algunas tareas concretas. En primer lugar, es necesario calcular el volumen total de inversión de toda la sociedad que deberá movilizarse para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos, incluidos los recursos del presupuesto estatal, la inversión privada, la inversión extranjera directa e indirecta y el crédito bancario.



En cuanto al grupo de tareas relacionadas con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, pidió que en 2027 se obtengan resultados y productos concretos, susceptibles de comercialización, en determinados sectores y ámbitos esenciales, como contribución a elevar la productividad y la competitividad de la economía en la industria, la construcción, la agricultura y los servicios, así como al desarrollo de nuevos campos.



Resulta necesario formular observaciones concretas sobre los grupos de tareas relativos a la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los principales equilibrios de la economía, que constituyen la máxima prioridad y la elaboración de leyes y la reforma administrativa, entre otros aspectos, propuso.



Sobre las tareas prioritarias desde ahora hasta finales de 2026, urgió a los ministerios, ramas, localidades, organismos y unidades que continúen ejecutando los grupos de tareas y medidas ya definidos y orientados, a fin de alcanzar los objetivos establecidos, especialmente en materia de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y control de la inflación./.

VNA