Hanoi (VNA)- Vietnam, en calidad de presidente del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, coordinó con los demás miembros la celebración exitosa de la XI Reunión del Consejo del CPTPP, los días 26 y 27 de noviembre en Hanoi, en la que se alcanzaron importantes acuerdos para mejorar el funcionamiento del pacto, actualizar sus disposiciones y ampliar su membresía.



Así lo informó el viceministro de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, durante una rueda de prensa internacional celebrada este viernes en Hanoi.



Bajo el lema de la presidencia vietnamita para 2026 “Visiones compartidas, acciones conjuntas”, los miembros lograron avances que generan un nuevo impulso para el desarrollo del acuerdo.



En cuanto al perfeccionamiento de los mecanismos operativos, los países acordaron establecer una Oficina de Apoyo al CPTPP (CSO) que tendrá su sede temporal en Japón, para mejorar la coordinación, garantizar la continuidad de las actividades y responder a las necesidades de desarrollo y ampliación del acuerdo.



Respecto a la actualización del pacto, los miembros acordaron un plan de negociación en ámbitos como el comercio de servicios, el comercio electrónico, las aduanas y la facilitación del comercio, los servicios transfronterizos, el fortalecimiento de la competitividad y el apoyo a las empresas, así como el empoderamiento económico de las mujeres.



El objetivo es concluir sustancialmente estas negociaciones a mediados de 2027, manteniendo al CPTPP como un acuerdo comercial de altos estándares, dinámico y adaptado a los cambios de la economía y el comercio mundiales.



En materia de ampliación, los países acordaron iniciar negociaciones de adhesión con Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Filipinas, al tiempo que impulsarán la pronta conclusión del proceso de adhesión de Uruguay.



Uno de los acontecimientos destacados fue el Foro Empresarial CPTPP-Unión Europea-ASEAN, organizado por Vietnam con la participación de ministros y jefes de delegación del CPTPP y la ASEAN, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, así como representantes de numerosas corporaciones y empresas.



El foro tuvo como objetivo fortalecer la participación del sector empresarial, vincular las políticas y los programas de cooperación del CPTPP con las necesidades prácticas de las compañías, facilitar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el acuerdo e impulsar el comercio, las inversiones y la conectividad de las cadenas de suministro.



El viceministro Luong Hoang Thai destacó que los ministros del CPTPP aprobaron numerosos documentos y decisiones importantes durante la reunión. Según señaló, 2026 registró el mayor número de documentos aprobados entre todos los años de presidencia del CPTPP desde la entrada en vigor del acuerdo.



Entre los documentos figuran la Declaración Conjunta de la XI Reunión Ministerial del Consejo del CPTPP; las declaraciones conjuntas sobre los diálogos de comercio e inversión CPTPP-UE y CPTPP-ASEAN; las decisiones para establecer grupos de trabajo sobre la adhesión de Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Filipinas; la creación de la Oficina de Apoyo provisional del CPTPP y de una plataforma de cooperación sobre coerción económica, así como la aprobación de la lista de presidentes de los tribunales arbitrales del acuerdo.



La V Reunión de Altos Funcionarios del CPTPP se celebró del 23 al 27 de noviembre de 2026 en Hanoi. Durante su presidencia en 2026, Vietnam desempeñó un papel activo en la coordinación y conexión entre los miembros, promoviendo consensos sobre las prioridades de cooperación y sentando las bases para que el acuerdo continúe desarrollándose de manera más profunda y sustancial, con una contribución positiva al comercio mundial./

VNA