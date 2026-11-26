Dong Nai, Vietnam (VNA) - Desde principios de noviembre, el Departamento de Construcción de la ciudad survietnamita de Dong Nai ha coordinado con las unidades pertinentes la revisión del avance de las obras viales y de los planes de organización del tráfico para conectar con el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.



Según la evaluación, la mayoría de los proyectos de infraestructura de transporte que conectan con el aeropuerto están prácticamente terminados, aunque todavía quedan algunos trabajos pendientes.

Los componentes principales del aeropuerto de Long Thanh ya están prácticamente terminados. Foto: VNA.

En cuanto al componente 1 del proyecto de la autopista Bien Hoa-Vung Tau, las unidades competentes se centran en estabilizar el terreno de la calzada en el tramo que atraviesa la zona del río Buong, en el barrio de Phuoc Tan, ciudad de Dong Nai, así como en solucionar los problemas que afectan a la calidad de la explotación de la vía.



El Departamento de Construcción ha solicitado al inversor elaborar un plan detallado para completar los trabajos pendientes, coordinar las inspecciones del estado actual de la carretera y recabar opiniones de las partes interesadas para finalizar el plan de organización del tráfico y someterlo a la aprobación de las autoridades competentes antes de poner la vía en servicio conforme a la normativa.



Respecto a la tercera circunvalación de Ciudad Ho Chi Minh, en el tramo que atraviesa Dong Nai, así como a las carreteras 25B y 25C, el Departamento ha pedido a los inversores que instruyan a los contratistas a movilizar al máximo los recursos humanos y la maquinaria para acelerar las obras, recuperar los retrasos y completar los tres proyectos en diciembre de 2026.

La autopista Bien Hoa-Vung Tau, que conecta con el aeropuerto de Long Thanh, ha sido puesta en funcionamiento de forma provisional. Foto: VNA

Asimismo, ha instado a los inversores de los componentes 2 y 3 de la autopista Bien Hoa-Vung Tau, del tramo de la tercera circunvalación de Ciudad Ho Chi Minh que atraviesa esta metrópoli y del proyecto de ampliación de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh a acelerar los trabajos y completar los planes de organización del tráfico para su aprobación por las autoridades competentes.



El objetivo es garantizar que el sistema de transporte que conecta con el aeropuerto de Long Thanh sea integral, seguro y fluido en diciembre de 2026.



Según la planificación, el aeropuerto de Long Thanh contará con un sistema de conexiones de transporte diversificado e integrado. En particular, dos vías, denominadas T1 y T2, con una longitud total de casi ocho kilómetros, conectarán directamente el aeropuerto con la carretera nacional 51 y la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay.

El intercambio entre la autopista Bien Hoa - Vung Tau, la autopista Ciudad Ho Chi Minh - Long Thanh - Dau Giay y la ruta T2 que conecta con el aeropuerto de Long Thanh. Foto: VNA

Además, las autopistas Bien Hoa-Vung Tau y Ben Luc-Long Thanh, la tercera circunvalación de Ciudad Ho Chi Minh y las carreteras 25B y 25C estarán conectadas con las vías T1 y T2.



Actualmente, Dong Nai construye la autopista Dau Giay-Tan Phu y las carreteras 770B, 769 y 773 para mejorar la conexión del aeropuerto con las regiones del Centro y las Tierras Altas Centrales del país.



Paralelamente, la localidad coordina con Ciudad Ho Chi Minh la ejecución de la línea ferroviaria Thu Thiem-aeropuerto de Long Thanh y la prolongación de la línea 1 del metro (Ben Thanh-Suoi Tien) hasta el aeropuerto./.