Dong Nai, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Dong Nai está recabando opiniones sobre un proyecto de resolución que establece el alcance, los incentivos a la inversión, las políticas de apoyo y los procedimientos de implementación de centros comerciales outlet, tiendas libres de impuestos, establecimientos de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y otros modelos comerciales y de servicios integrados.



Según la propuesta, los centros outlet funcionarán como espacios comerciales especializados en marcas, donde los fabricantes y distribuidores podrán vender directamente a los consumidores productos de origen legal a precios especiales propios de este modelo.



Estos modelos abarcarán desde grandes complejos comerciales tipo outlet village, que combinarán compras con turismo, gastronomía, entretenimiento y eventos, hasta centros de menor escala en zonas urbanas y suburbanas destinados a residentes y turistas. Algunos podrán integrarse en centros comerciales y complejos comerciales ya existentes.



Entre las ubicaciones prioritarias figuran el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la ciudad aeroportuaria circundante, el corredor de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay, las circunvalaciones previstas, los centros logísticos, las zonas industriales y las áreas comerciales y turísticas ribereñas designadas.



También se contempla la instalación de tiendas libres de impuestos y establecimientos de devolución del IVA en la terminal internacional del aeropuerto y en los centros outlet reconocidos.



Todos los productos deberán tener un origen legal, cumplir las normas de calidad y seguridad, llevar el etiquetado correspondiente y garantizar su trazabilidad cuando así lo exija la legislación, además de respetar las normas sobre propiedad intelectual.



Se dará prioridad a los productos de origen legal de temporadas anteriores, los excedentes de inventario, los artículos fabricados específicamente para los centros outlet, los productos de exhibición, las muestras y las mercancías de liquidación que cumplan los requisitos. Asimismo, se fomentará la comercialización de productos industriales y de industrias auxiliares locales, productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) y marcas vietnamitas.



Se espera que los inversores reconocidos trabajen para alcanzar una proporción de productos vietnamitas del 30-40% del valor total de las mercancías, o una proporción adecuada en las distintas categorías de productos.



El proyecto de resolución también propone medidas de apoyo a la promoción comercial, la conexión entre empresas y el desarrollo de cadenas de suministro, junto con inversiones en transporte, logística, instalaciones comerciales e infraestructura digital, en función de la planificación local y de la capacidad presupuestaria.



Esta iniciativa se ajusta a la Resolución No. 16-NQ/TW del Buró Político, fechada el 21 de julio de 2026, que establece la visión de Dong Nai como una ciudad aeroportuaria, una ciudad ribereña y un área urbana policéntrica vinculada al Aeropuerto Internacional de Long Thanh.



El 25 de septiembre, el ministro de Industria y Comercio aprobó, mediante la Decisión No. 2412/QD-BCT, un proyecto para desarrollar modelos comerciales outlet en Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045.



El proyecto identifica a Dong Nai como uno de los destinos clave para el desarrollo de este modelo y destaca el corredor de la autopista y las zonas circundantes al aeropuerto de Long Thanh como ubicaciones con gran potencial. Para 2030, las localidades deberán incorporar el desarrollo de centros outlet en sus planes de ordenación territorial y completar el correspondiente marco jurídico.



Con una superficie de alrededor de 5.000 hectáreas y una inversión superior a los 16.000 millones de dólares, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh está diseñado para cumplir la clasificación 4F de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la categoría más alta conforme a sus estándares.



Una vez concluidas todas las fases, se prevé que el aeropuerto tenga capacidad para atender a 100 millones de pasajeros y gestionar cinco millones de toneladas de carga al año, lo que lo convertirá en un importante centro de transporte aéreo de la región Asia-Pacífico. Actualmente, el proyecto está acelerando su construcción y tiene previsto recibir su primer vuelo comercial el 24 de diciembre.



Dong Nai se está consolidando como una puerta de entrada económica estratégica en el sur del país, al conectar importantes centros económicos y rutas comerciales internacionales. Su desarrollo está estrechamente vinculado al de Ciudad Ho Chi Minh, con la formación de una amplia red urbana, industrial y de servicios que se espera impulse el crecimiento regional y nacional./.





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