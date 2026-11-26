Hanoi (VNA) – Vietnam y Panamá acordaron reforzar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como ampliar los intercambios en los ámbitos de la agricultura, la ciencia y la tecnología, el transporte, la cultura, el deporte y el turismo.



El acuerdo se alcanzó durante la segunda reunión del Comité Conjunto Vietnam-Panamá de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión, celebrada hoy por videoconferencia, con sedes en Hanoi y Ciudad de Panamá.



La reunión estuvo copresidida por el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Luong Hoang Thai, y el viceministro de Comercio e Industrias de Panamá, Omar Torres De León.



En su intervención, Luong Hoang Thai afirmó que Vietnam considera a Panamá un socio importante en América Latina y está dispuesto a trabajar conjuntamente para impulsar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, así como fortalecer la conectividad de las cadenas de suministro.



Destacó que, gracias a su posición estratégica en las redes mundiales de comercio y logística, Panamá puede convertirse en un importante centro de tránsito y distribución de productos vietnamitas hacia los mercados de América Central, el Caribe y América del Sur.



Por su parte, De León valoró positivamente los avances de la cooperación bilateral y calificó de hito importante la visita oficial del presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero, a Vietnam a principios de octubre de 2026, durante la cual se firmaron varios acuerdos de cooperación.



Durante la reunión, ambas partes revisaron los resultados de la cooperación y acordaron medidas para el próximo periodo en seis ámbitos prioritarios: economía y comercio, agricultura, ciencia y tecnología, inversión, transporte, así como cultura, deporte y turismo.



Asimismo, coincidieron en la necesidad de diversificar el intercambio comercial y estrechar los vínculos empresariales mediante el impulso de contactos entre organismos de promoción comercial, cámaras de comercio y comunidades empresariales, con el objetivo de aprovechar mejor el potencial de los mercados de ambos países.



En materia agrícola, las dos partes acordaron reforzar la cooperación en cuarentena animal y vegetal, seguridad alimentaria e intercambio técnico, además de promover la apertura de sus mercados a una mayor variedad de productos agropecuarios.



La ciencia y la tecnología también fueron identificadas como ámbitos con amplias perspectivas de cooperación. Ambas partes acordaron establecer mecanismos de contacto entre los organismos competentes, intensificar el intercambio de información y expertos, y facilitar los vínculos entre empresas. Asimismo, examinaron oportunidades de inversión en sectores como la economía digital y marítima, la transición energética, la agricultura inteligente, el procesamiento de alimentos y la producción de bienes de consumo.



También acordaron acelerar las negociaciones de un acuerdo de promoción y protección de inversiones.



Los dos países valoraron los avances en la cooperación en transporte marítimo y aéreo tras la firma de nuevos acuerdos y abordaron las posibilidades de ampliar los intercambios en cultura, deporte y turismo.



Al término de la reunión, los dos viceministros firmaron el acta de la segunda reunión del Comité Conjunto Vietnam-Panamá de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión.



Panamá figura desde hace años entre los diez principales socios comerciales de Vietnam en América Latina. Según datos del Departamento de Aduanas, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 478,1 millones de dólares en 2025, un 19,2% más que en 2024. De esta cifra, las exportaciones vietnamitas sumaron 462,6 millones de dólares, con un aumento del 18,42%, mientras que las importaciones procedentes de Panamá totalizaron 15,5 millones de dólares, un 48,14% más.



Entre los principales productos que Vietnam exporta a Panamá se encuentran calzado, teléfonos y sus componentes, computadoras y productos electrónicos, textiles y prendas de vestir, vehículos y sus repuestos, así como productos del mar. Por su parte, Vietnam importa principalmente de Panamá madera y sus derivados, además de productos del mar./.

VNA