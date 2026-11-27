Hanoi (VNA) - Vietnam prevé profundizar y hacer más eficiente su mercado de capitales mediante reformas institucionales, mejores estándares de gobierno corporativo y una mayor integración internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



La Comisión Estatal de Valores de Vietnam y la OCDE celebraron los días 26 y 27 de noviembre en Hanoi la Mesa Redonda sobre Gobierno Corporativo de la OCDE para Asia 2026, tercera ocasión en que Vietnam acoge este evento, en el marco del 30º aniversario del sector bursátil nacional.



La cita reunió a representantes de organismos reguladores, bolsas, participantes del mercado y organizaciones internacionales para intercambiar experiencias sobre gobierno corporativo, financiación empresarial y desarrollo sostenible. El programa incluyó seis sesiones temáticas, una reunión de alto nivel de los reguladores de valores de la ASEAN y la presentación de publicaciones de la OCDE.



Mejorar gobernanza y la confianza



En la conferencia, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi destacó que el mercado de capitales debe convertirse en una fuente importante de financiación a medio y largo plazo, complementaria al crédito bancario y capaz de diversificar las fuentes de inversión de la economía.



Señaló que la mejora de la clasificación del mercado refleja los avances en el perfeccionamiento del marco jurídico y el acceso de los inversores, pero también marca el inicio de una nueva etapa con mayores exigencias de calidad, transparencia y sostenibilidad.



En este contexto, el gobierno corporativo desempeña un papel clave para fortalecer la confianza de los inversores. El Ministerio de Finanzas priorizará mejorar la eficacia de los consejos de administración, reforzar la transparencia, elevar la calidad de la divulgación de información y proteger los derechos de los accionistas, además de mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales conforme a los estándares de la OCDE.



El subsecretario general de la OCDE, Yasushi Masaki, subrayó que el desarrollo del mercado de capitales requiere reformas continuas, instituciones sólidas y una estrecha cooperación internacional. Jean-Paul Servais, presidente del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE, destacó asimismo la importancia de fortalecer la capacidad de resistencia de los mercados de capitales asiáticos para impulsar la inversión y el crecimiento.



Cinco prioridades para profundizar el mercado



Durante la conferencia, la OCDE presentó el “Informe de evaluación del mercado de capitales de Vietnam 2026”, elaborado en el marco de la cooperación con la Comisión Estatal de Valores. El documento reconoce avances en la modernización del mercado y en la mejora de las condiciones de acceso para los inversores extranjeros, incluida la reclasificación de Vietnam por FTSE Russell como mercado emergente secundario, efectiva desde septiembre de 2026.



No obstante, la OCDE considera necesario continuar las reformas para mejorar la transparencia, la protección de los inversores y la calidad de las operaciones. Su evaluación identifica cinco prioridades: fortalecer la confianza en el mercado, facilitar el acceso de las empresas a financiación mediante acciones, ampliar las fuentes de financiación a largo plazo mediante bonos corporativos, desarrollar la base de inversores y profundizar la integración internacional.



La OCDE recomienda reforzar la transparencia y la protección de los accionistas, diversificar las fuentes de financiación empresarial y mejorar la calidad de la información en el mercado de bonos. También plantea ampliar la participación de inversores institucionales y fortalecer la integración internacional para acercar el mercado vietnamita a las mejores prácticas de gobierno corporativo y atraer más capital extranjero.



Al presentar el informe, Carmine Di Noia, al frente de la Dirección de Finanzas y Empresas de la OCDE, valoró el compromiso de Vietnam con la continuidad de las reformas y señaló que ello contribuirá a construir un mercado de capitales capaz de respaldar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo.



La conferencia también abordó nuevas tendencias en el gobierno corporativo, incluido el impacto de la inteligencia artificial y el papel de las bolsas en la promoción de buenas prácticas. La OCDE presentó además en Asia una nueva Guía para los emisores de bonos corporativos y el informe sobre inversores institucionales y proveedores de servicios del mercado de capitales en Asia.



La Mesa Redonda OCDE-Asia sobre Gobierno Corporativo 2026 reafirmó la cooperación entre Vietnam y la OCDE para desarrollar un mercado de capitales más transparente, eficiente y sostenible, capaz de contribuir al crecimiento de la economía vietnamita./.

VNA