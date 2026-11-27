Hanoi (VNA) - Vietnam continuará coordinándose con Estados Unidos en el marco de la investigación iniciada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y promoverá las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco Justo y Equilibrado (ART), con el objetivo de reducir los aranceles adicionales propuestos por Washington a los productos vietnamitas.



Al informar sobre las conclusiones preliminares de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) relativa al exceso de capacidad y la producción estructuralmente excedentaria en los sectores manufactureros, el viceministro de Industria y Comercio Luong Hoang Thai señaló que se trata de resultados provisionales. Estados Unidos aún recibirá comentarios de los países, las empresas y otras partes interesadas antes de adoptar una decisión definitiva.



En el marco de la quinta Reunión de Altos Funcionarios (SOM5) del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada del 23 al 27 de noviembre en Hanoi, los miembros del bloque, junto con socios de la ASEAN y la Unión Europea (UE), intercambiaron opiniones sobre este asunto.



Según el viceministro vietnamita, todos expresaron su desacuerdo con las acusaciones de la USTR sobre el exceso de capacidad productiva mundial y la imposición de elevados aranceles.



En el informe preliminar, Estados Unidos propone aplicar a Vietnam un arancel máximo del 35%, que podría reducirse al 20% si ambas partes alcanzan el ART. No obstante, el nivel arancelario concreto dependerá de la información aportada por las partes y de los intercambios que se realicen en el próximo período. La decisión final corresponde unilateralmente a Estados Unidos, de conformidad con su legislación.



Por parte de Vietnam, el Ministerio de Industria y Comercio y los organismos pertinentes han proporcionado información a Estados Unidos y continuarán coordinando sus esfuerzos, participando en audiencias públicas y trabajando con asociaciones sectoriales, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Vietnam, para garantizar que las autoridades investigadoras estadounidenses reciban información completa, objetiva y veraz.



En cuanto a las negociaciones del ART, Vietnam ha presentado compromisos equivalentes e incluso superiores a algunos de los asumidos en los tratados de libre comercio (TLC) en los que participa, lo que demuestra su voluntad de acelerar la conclusión de las negociaciones y la firma del acuerdo. Sin embargo, ambas partes aún deben examinar y consensuar su contenido.



Hoang Thai informó que el 25 de noviembre, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc presidió reuniones con los ministerios y organismos pertinentes para debatir medidas destinadas a gestionar de manera proactiva los riesgos del comercio exterior, dando prioridad a la cooperación con Estados Unidos a través de los canales de investigación y negociación comercial.



Asimismo, el 21 de noviembre de 2026, el Gobierno promulgó una resolución sobre el plan integral de gestión del superávit comercial y prevención de riesgos en las actividades de comercio internacional para el período 2026-2030.



El Ministerio de Industria y Comercio también intensifica las alertas a las empresas sobre el riesgo de investigaciones por elusión de medidas de defensa comercial y recomienda adoptar medidas de gestión de riesgos ante la compleja evolución del comercio internacional.



El viceministro subrayó que el Estado continuará acompañando a las empresas y coordinándose con los organismos pertinentes para brindarles el máximo apoyo y minimizar los riesgos en las actividades comerciales internacionales./.

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