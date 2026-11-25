Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La 24.ª Feria Comercial Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam Expo HCMC 2026) se celebrará del 3 al 5 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Saigón (SECC), con el objetivo de impulsar la promoción comercial, conectar empresas con socios internacionales y ampliar las oportunidades de cooperación empresarial.

Bajo el lema “Convergencia comercial – Impulso al crecimiento”, el evento, coordinado por Vinexad con el apoyo de organizaciones, asociaciones sectoriales nacionales e internacionales, contará con 986 stands y 825 empresas, organizaciones de promoción comercial y asociaciones sectoriales de 18 países y territorios. Se prevé recibir a más de 20.000 visitantes de más de 50 países y territorios, incluidos compradores, distribuidores, empresas comerciales y profesionales del sector.

La feria presentará productos, tecnologías y soluciones de cinco sectores principales: alimentos y consumo inteligente; equipos eléctricos y electrónicos para el hogar; decoración del hogar, jardinería y paisajismo; herramientas y equipos para bricolaje (DIY), y ascensores y componentes.

Entre los espacios destacados figuran los pabellones nacionales de Belarús, Corea del Sur, Malasia y China. El pabellón de Belarús, organizado por su Cámara de Comercio e Industria (BelCCI), ocupará más de 300 metros cuadrados y presentará productos alimentarios, bebidas, productos farmacéuticos, equipos médicos, maquinaria industrial, equipos agrícolas, vehículos especializados, neumáticos y materiales industriales, entre otros.

El pabellón de Corea del Sur exhibirá productos de cosmética, cuidado personal, alimentos y bebidas, salud, materiales industriales y agricultura. Malasia presentará soluciones en alimentación, jardinería, materiales para interiores y exteriores, equipos industriales y automatización.

Por su parte, más de 100 empresas chinas mostrarán productos de consumo y electrodomésticos, con el objetivo de conectar directamente con distribuidores, minoristas y compradores vietnamitas.

Además de las actividades expositivas, se celebrarán seminarios y debates especializados sobre tendencias de desarrollo, tecnología, mercados y soluciones para mejorar la competitividad empresarial.

Destaca el diálogo “El futuro de la cadena de suministro electrónica de Vietnam: del cumplimiento de los criterios verdes a la ventaja competitiva”, organizado por la Asociación de Empresas Electrónicas de Vietnam (VEIA) y el Centro de Desarrollo Industrial y de Industrias Auxiliares (CISID), dependiente del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, que abordará los estándares de sostenibilidad y las soluciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la transición verde y digital.

Asimismo, se organizarán debates sobre paisajismo y espacios habitables, ascensores y conexión entre edificios y espacios de vida, así como programas destinados a mejorar la capacidad de los proveedores de industrias auxiliares y ampliar sus oportunidades de pedidos.

En el marco de la feria, se celebrarán foros empresariales y encuentros B2B, entre ellos el Foro Empresarial Vietnam-Belarús, organizado por BelCCI y Vinexad, y el programa Malaysia-Vietnam Business Connect 2026, coordinado por MATRADE y Vinexad. Estas actividades facilitarán el intercambio de información, la búsqueda de socios y proveedores y el establecimiento de relaciones comerciales e inversiones entre empresas vietnamitas y extranjeras./.