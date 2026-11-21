Lam Dong, Vietnam (VNA) – El Festival Internacional de Intercambio Económico y Cultural Vietnam-Corea del Sur, denominado “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”, se efectúa en el barrio de Xuan Huong-Da Lat, provincia vietnamita de Lam Dong.



El evento, que se prolongará hasta el 24 de noviembre, se celebra en saludo al Festival de las Flores de Da Lat 2026 y en respuesta al Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).



En la ceremonia inaugural, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Dinh Van Tuan, destacó que el evento no solo promueve el intercambio cultural y la conexión turística, sino que también ofrece oportunidades para que las empresas de ambos países presenten sus productos, busquen socios y establezcan relaciones de cooperación a largo plazo.



Según el funcionario, Lam Dong necesita atraer inversiones, experiencias y conocimientos especializados en sectores como el turismo de descanso y bienestar, el cuidado de la salud, la belleza y las terapias.



Dadas las fortalezas de Corea del Sur en estos ámbitos, esperó que la cooperación bilateral permita desarrollar servicios de alta calidad, mejorar la competitividad y atraer a más visitantes nacionales e internacionales.



Durante sus cinco días de celebración, el festival incluirá numerosas actividades destacadas. La exposición K-V Expo contará con unos 200 stands que presentarán productos de diversos sectores, entre ellos cosméticos, salud, productos farmacéuticos, suplementos alimenticios, servicios de bienestar y productos agrícolas de alta tecnología de empresas de ambos países.



Por su parte, K-V Festa ofrecerá cinco noches de espectáculos artísticos e intercambios culturales entre Vietnam y Corea del Sur, así como desfiles benéficos de trajes tradicionales hanbok y ao dai, con la participación de artistas, cantantes y grupos musicales de ambas naciones.



El programa también incluirá un festival de gastronomía callejera, actuaciones musicales al aire libre, una noche de música electrónica EDM y una carrera internacional en favor de una Da Lat más verde.



Los organizadores prevén que el evento atraiga a más de 200.000 visitantes y facilite la firma de más de 100 memorandos de entendimiento (MOU) entre empresas vietnamitas y surcoreanas.



Para 2026, el sector turístico de Lam Dong se ha fijado como objetivo recibir alrededor de 25,75 millones de visitantes, incluidos 1,58 millones de turistas internacionales, y alcanzar unos ingresos de 2,75 mil millones de dólares.



Actualmente, Corea del Sur es el segundo mayor mercado emisor de turistas internacionales hacia Da Lat-Lam Dong.



En los primeros diez meses de 2026, la provincia recibió cerca de 21 millones de visitantes, de ellos, más de 1,2 millones turistas internacionales./.

VNA