Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo una reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Shenzhen, China, en el marco de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.



En la cita, el líder vietnamita expresó su satisfacción por volver a encontrarse con el presidente Lee y reafirmó que el Estado y el pueblo vietnamitas conceden gran importancia a las relaciones con Corea del Sur, así como su disposición a impulsar una cooperación integral, sustantiva y eficaz en todos los ámbitos.



Asimismo, destacó el papel de Corea del Sur en APEC y pidió su apoyo para que Vietnam organice con éxito el Año APEC 2027. También invitó al mandatario surcoreano a visitar Vietnam y participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que tendrá lugar en Phu Quoc.



Por su parte, Lee Jae-myung agradeció al dirigente vietnamita la especial atención que presta al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente a la creación de condiciones favorables para las actividades de las empresas surcoreanas que invierten en Vietnam y a la solución de los asuntos pendientes. Estas medidas, señaló, han contribuido a promover los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre ambos países.



El mandatario surcoreano reafirmó el respaldo de su país a Vietnam y manifestó su disposición a estrechar la coordinación con la nación indochina para garantizar el éxito del Año APEC 2027.



Al destacar que Vietnam es uno de los socios más importantes de Corea del Sur, Lee expresó su voluntad de trabajar conjuntamente con To Lam y otros altos dirigentes vietnamitas para seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral bilateral, con miras a impulsar la prosperidad compartida en esta nueva etapa de desarrollo.



Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación práctica en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la cultura y los intercambios entre ambos pueblos, así como de llevar a la práctica los compromisos y acuerdos alcanzados recientemente./.

VNA