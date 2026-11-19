El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, y la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, mantuvieron un desayuno de trabajo esta mañana en el marco de su participación en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila.