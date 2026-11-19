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Partido Comunista de Vietnam y Die Linke de Alemania celebran su séptimo diálogo político
El Partido Comunista de Vietnam y el Partido de La Izquierda (Die Linke) de Alemania intercambian experiencias sobre desarrollo, gobernanza, bienestar social y cooperación ante los desafíos políticos y tecnológicos actuales.
Vietnam reafirma su compromiso con la solución pacífica de las controversias internacionales
El viceprimer ministro Le Tien Chau destaca la cooperación con la Corte Permanente de Arbitraje para fortalecer el marco jurídico y resolver controversias internacionales.
Presidente del Parlamento vietnamita concluye su participación en la AIPA-47 en Filipinas
Vietnam reafirma su compromiso con la cooperación parlamentaria y la construcción de una ASEAN resiliente, próspera y centrada en las personas.
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con Vladimir Putin al margen del APEC 2026
Vietnam y Rusia acuerdan ampliar los proyectos energéticos, económicos y científico-tecnológicos y fortalecer los vínculos bilaterales.
Vietnam y Singapur refuerzan su Asociación Estratégica Integral
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, acuerdan ampliar la cooperación en inversión, alta tecnología, inteligencia artificial, energías renovables y transformación digital.
Vietnam endurece gestión de nuevos productos de tabaco y los trasplantes
La Asamblea Nacional de Vietnam debate reformas para reforzar la transparencia en los trasplantes, proteger a grupos vulnerables y prohibir nuevos productos de tabaco.
Vietnam refuerza cooperación en materia de derecho internacional
La adhesión a la IOMed permitirá a Vietnam promover la mediación en controversias y fortalecer la cooperación jurídica internacional.
Máximo dirigente vietnamita dialoga con representantes de la Coalición Empresarial Estados Unidos-APEC
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Shenzhen con una delegación de la Coalición Empresarial Estados Unidos-APEC y directivos de varias corporaciones de la región.
Vietnam y Brunei fortalecen la cooperación parlamentaria y bilateral
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió con el presidente del Consejo Legislativo de Brunei, Haji Abdul Rahman Taib, como parte de su participación en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, Filipinas.
APEC 2026 amplía oportunidades de cooperación entre Vietnam y China
Vietnam y China buscan fortalecer su cooperación económica, comercial y tecnológica mediante la inteligencia artificial, las infraestructuras y las energías verdes.
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con presidenta de México al margen de la Cumbre del APEC
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con motivo de su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del APEC y de su agenda de trabajo bilateral en China.
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con la presidenta de Perú
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo esta mañana una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al margen de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperacíón Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen (China).
Vietnam y Filipinas impulsan cooperación parlamentaria bilateral y multilateral
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Manila con Faustino “Bojie” G. Dy III, titular de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47).
Líder vietnamita destaca papel de AIPA en construcción de una ASEAN unida y próspera
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió un mensaje a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), evento que se inauguró hoy en Manila, Filiipinas con la participación del presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man.
Vietnam y Singapur refuerzan la cooperación parlamentaria
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con su homólogo de Singapur, Seah Kian Peng, en el marco de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA 47), celebrada en Manila.
Vietnam, Laos y Camboya destacan importancia estratégica de los lazos parlamentarios
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, y la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, mantuvieron un desayuno de trabajo esta mañana en el marco de su participación en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila.
Vietnam desempeña papel activo y responsable en APEC
Casi 30 años después de su ingreso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Vietnam ha pasado de ser un nuevo miembro a convertirse en un participante activo. El país no solo impulsa una integración proactiva, sino que también contribuye a definir marcos comunes de cooperación y respalda los esfuerzos del foro para adaptarse a los cambios globales y las nuevas tendencias de desarrollo.
Vietnam busca mayor conectividad regional de cara al APEC 2027
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, asistirá a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del APEC en Shenzhen (China) y llevará a cabo actividades bilaterales en dicho país del 17 al 20 de noviembre.
ASEAN 2027: Hacia una integración más profunda y una cooperación más amplia con sus socios
La 49.ª Cumbre de la ASEAN concluyó en Manila con el traspaso de la presidencia de Filipinas a Singapur para 2027 y la participación activa de Vietnam.
Impulsan nuevas oportunidades de cooperación entre la ASEAN y Estados Unidos
Vietnam propone fortalecer la cooperación económica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad entre la ASEAN y Estados Unidos durante la cumbre celebrada en Manila.