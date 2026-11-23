La Habana (VNA) - En un artículo publicado recientemente en la revista cubana Bohemia, la autora María Victoria Valdés Rodda elogió el espíritu de Vietnam de mirar siempre hacia adelante, destacando sus constantes esfuerzos de desarrollo y renovación, así como la fuerza de su unidad nacional.



Bajo el título “Nación ejemplar”, el artículo señala que Vietnam no solo conquista admiración por su rica naturaleza, con montañas, deltas, terrazas de arroz, selvas tropicales y manglares, sino también por la belleza de su gente y sus tantísimos logros políticos, sociales, medioambientales, culturales y económicos.



A partir de las cifras presentadas por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC 2026), celebrada el pasado 18 de noviembre en Shenzhen, China, la autora destacó que, en 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam superó los 514 mil millones de dólares, situando al país entre las 32 economías más grandes del mundo y la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El artículo atribuye este crecimiento sostenido al dinamismo de las industrias orientadas a la exportación, los flujos estables de inversión extranjera directa (IED) y la evolución positiva de la demanda interna.



La publicación también aborda el denominado “milagro vietnamita” y la orientación de desarrollo expuesta por el secretario general y presidente To Lam: “Al entrar en una nueva era Vietnam ha optado por un modelo de desarrollo autosuficiente, humano, sostenible e integrado, innovador, basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo nacional hasta 2045”.



El dirigente también hizo énfasis en “vincular el desarrollo con el bienestar de las personas, destacar los valores humanísticos y promover el poder blando de la cultura”.



Por otra parte, la autora considera que la afinidad de ideales y la amistad entre Vietnam y Cuba volvieron a reafirmarse durante la reciente visita oficial a Hanoi de Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político, ministro de Relaciones Exteriores y enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos.



Durante la recepción, el secretario general y presidente To Lam destacó la relación ejemplar entre los dos partidos, los dos Estados y los pueblos de ambos países. Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla expresó su profundo agradecimiento por el firme apoyo de Vietnam a Cuba en las actuales circunstancias difíciles.



Al concluir el artículo, la autora señaló que, mientras Cuba despliega esfuerzos para implementar 176 medidas de transformación socioeconómica y Vietnam ha recorrido un portentoso proceso de Renovación (Doi Moi), “nuestros pueblos tienen mucho para darse, y ambos tenemos disimiles éxitos que aportar al mundo”./.

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