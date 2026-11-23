Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy a un acto conmemorativo celebrado en Ciudad Ho Chi Minh con motivo del 86.º aniversario del Levantamiento del Sur (23 de noviembre de 1940-2026).

Durante su intervención, Le Thi Ngoc Thanh, secretaria del Comité del Partido y presidenta del Consejo Popular de la comuna de Hoc Mon, recordó el papel histórico de Hoc Mon–Ba Diem en el movimiento revolucionario del sur del país.

En la noche del 22 de noviembre y la madrugada del 23 de noviembre de 1940, siguiendo las directrices del Comité del Partido para la Región Sur, la población de todo el sur de Vietnam se alzó en armas. En Hoc Mon, jóvenes de las aldeas locales se sumaron al levantamiento portando antorchas, lanzas y varas de bambú para atacar la residencia del jefe del distrito.

Aunque el levantamiento no logró la victoria, demostró el espíritu revolucionario y dejó valiosas lecciones sobre la organización de fuerzas y la movilización de las masas. Junto con el levantamiento de Bac Son y el motín de Do Luong, contribuyó a allanar el camino hacia el triunfo de la Revolución de Agosto de 1945.

Ngoc Thanh señaló que, 86 años después, el espíritu del Levantamiento del Sur sigue siendo una fuente de inspiración. La voluntad de independencia, la solidaridad y el anhelo de libertad perduraron durante las guerras de resistencia hasta culminar en la Gran Victoria de la Primavera de 1975.

Asimismo, subrayó que honrar los sacrificios de las generaciones anteriores debe traducirse en esfuerzos concretos para impulsar el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de la población.

La funcionaria añadió que Hoc Mon continuará implementando la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones de los congresos partidistas locales, con el objetivo de construir un sistema político eficiente, situar a la ciudadanía en el centro de los servicios públicos y combinar el desarrollo socioeconómico con la preservación del patrimonio, la atención a las personas con méritos revolucionarios y la salvaguarda de la defensa y la seguridad nacionales.

En la ocasión, el titular del Legislativo entregó obsequios a las familias de los participantes en el Levantamiento del Sur, como muestra de gratitud por sus contribuciones y sacrificios.

También, junto con las autoridades municipales, presenció la entrega de fondos destinados a la construcción de la escuela secundaria Ho Thi Bi, recibidos por representantes de las autoridades del distrito de Hoc Mon y del Departamento municipal de Educación y Formación.

Ese mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional ofreció incienso y flores en el Sitio Histórico Nacional de Nga Ba Giong, ubicado en la comuna de Ba Diem, y en el Sitio Histórico y Cultural Nacional de Hoc Mon, situado en la misma comuna.

En ambos lugares, guardó un minuto de silencio en homenaje al Presidente Ho Chi Minh, a los antiguos dirigentes del Partido y del Estado, y a quienes dieron sus vidas por la liberación y la reunificación nacional./