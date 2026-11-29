Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió en Hanoi al presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien se encuentra en el país para participar en las cumbres de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS).



Durante el encuentro, el líder vietnamita dio la bienvenida a la participación de Myanmar en la XII Cumbre de CLMV y destacó la importancia de estos mecanismos para el desarrollo de los países de la subregión. Por su parte, Min Aung Hlaing agradeció a Vietnam la organización de las reuniones y destacó su exitosa celebración.



El dirigente vietnamita valoró los avances en las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética entre ambos países, y señaló que los contactos de alto nivel han contribuido a consolidar la confianza política y definir nuevas prioridades de cooperación. Propuso mantener los intercambios de delegaciones, aprovechar los mecanismos existentes y acelerar la aplicación de los acuerdos alcanzados.



Ambas partes coincidieron en que aún existe un amplio potencial para ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, finanzas, infraestructuras, transporte, transformación digital, agricultura, salud, educación y formación profesional.



Min Aung Hlaing expresó su deseo de que más empresas vietnamitas inviertan y amplíen sus actividades en Myanmar, y afirmó que su país seguirá mejorando el entorno de negocios y facilitando las operaciones de los inversores extranjeros. El secretario general y presidente To Lam propuso reforzar los vínculos entre las empresas de ambos países, buscar oportunidades en nuevos sectores y resolver los obstáculos para crear condiciones favorables y estables a la inversión.



Los dos dirigentes también acordaron intensificar los intercambios culturales y entre sus pueblos, y preparar las actividades conmemorativas del décimo aniversario de la Asociación de Cooperación Integral Vietnam-Myanmar, que se celebrará en 2027. El líder vietnamita pidió además a Myanmar que facilite las condiciones de vida, estudio y trabajo de la comunidad vietnamita residente en el país.



Al informar sobre la situación de Myanmar, Min Aung Hlaing destacó los esfuerzos para superar las consecuencias de los desastres naturales, abordar cuestiones humanitarias y promover la paz, la reconciliación y la armonía nacional. Agradeció el apoyo de Vietnam y expresó el deseo de mantener relaciones positivas con los demás miembros de la ASEAN, así como de reforzar la cooperación contra las estafas en línea.



El mandatario vietnamita reafirmó la postura de Hanoi de respetar la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Myanmar, y apoyar una solución liderada por el propio país que facilite su plena participación en los mecanismos y actividades de la ASEAN.



En cuanto a la cooperación subregional, ambos dirigentes destacaron las oportunidades que ofrecen la conectividad y las complementariedades económicas en el marco de CLMV y ACMECS, especialmente para desarrollar corredores económicos, mejorar el transporte y ampliar el comercio. El secretario general y presidente To Lam manifestó la disposición de Vietnam a estudiar proyectos de conexión terrestre y marítima con Myanmar y otros países de la región.



Al término del encuentro, Min Aung Hlaing invitó a To Lam a visitar Myanmar con motivo de las celebraciones del Año Nuevo tradicional, en abril de 2027. El dirigente vietnamita agradeció la invitación y acordó que ambas partes continúen los intercambios diplomáticos para organizar la visita en una fecha conveniente./.

VNA