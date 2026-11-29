Vientiane (VNA) – Vietnam desempeña un papel importante en la coordinación y promoción de la cooperación entre los países de la subregión del Mekong, afirmó Busadee Santipitaks, directora ejecutiva de la Secretaría de la Comisión del Río Mekong (MRC), con motivo de las XI Cumbres de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) y la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), celebradas en Vietnam.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane, la funcionaria destacó el papel de los mecanismos de cooperación subregional ante los desafíos globales, así como la necesidad de fortalecer la coordinación en materia de agua, alimentos y energía.



Según Busadee Santipitaks, los mecanismos CLMV y ACMECS, junto con la MRC, contribuyen al crecimiento regional, la reducción de las brechas de desarrollo, la respuesta al cambio climático, el desarrollo de infraestructuras y la mejora de las condiciones de vida. Mientras los dos primeros son marcos de cooperación impulsados por los propios países, la MRC, establecida en 1995 sobre la base del Acuerdo del Mekong, se ocupa de la gestión y el desarrollo sostenible de la cuenca baja del río.



La directora ejecutiva subrayó que la conectividad y la reducción de las diferencias económicas requieren una estrecha articulación entre el agua, los alimentos y la energía, recursos fundamentales para la prosperidad regional. También pidió coordinar los distintos mecanismos para evitar duplicaciones, aprovechar las fortalezas de cada país y traducir los esfuerzos conjuntos en resultados concretos.



Asimismo, instó a intensificar el intercambio de datos sobre el Mekong, ampliar el acceso a la información y aplicar tecnologías e innovaciones para prevenir desastres naturales y desarrollar sistemas de alerta temprana, en coordinación con los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Al valorar el papel de Vietnam, Busadee Santipitaks señaló que el país cuenta con una visión y una voz importantes en CLMV, ACMECS y la MRC para promover la coordinación y ejecutar planes de acción. Destacó también la importancia de que Vietnam, como anfitrión, reúna a los dirigentes de la subregión para debatir desafíos comunes relacionados con el agua, los alimentos y la energía.



La funcionaria señaló que la calidad del agua y la contaminación del sistema del Mekong constituyen problemas urgentes, incluidos los riesgos asociados al arsénico, los metales pesados y otras fuentes contaminantes. Estas amenazas afectan a la salud, la agricultura, el riego y la seguridad, por lo que consideró necesario actuar sobre sus causas y establecer planes de respuesta a mediano y largo plazo.



En este sentido, las cumbres ofrecen una oportunidad para evaluar la gravedad de los problemas y buscar soluciones conjuntas. La MRC y los mecanismos de cooperación del Mekong pueden contribuir con asistencia técnica, pruebas científicas, expertos y coordinación internacional.



Las declaraciones de Busadee Santipitaks ponen de relieve las expectativas sobre el papel coordinador de Vietnam para fortalecer la cooperación subregional y promover el desarrollo sostenible, la seguridad hídrica y la prosperidad de la cuenca del Mekong./.

VNA