Shenzhen, China (VNA) - La comunidad empresarial debe participar más activamente en la formulación y aplicación de políticas, así como proponer soluciones prácticas para que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se convierta realmente en un espacio compartido de cooperación, innovación y prosperidad, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



El máximo dirigente vietnamita hizo este llamamiento durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC 2026 (CEO Summit), celebrada en Shenzhen, China, con la participación de cerca de 2.000 delegados, entre ellos líderes de las economías miembros de APEC y destacados ejecutivos de empresas de todo el mundo.



El evento incluyó un discurso inaugural del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, así como intervenciones de otros dirigentes de alto nivel, entre ellos el secretario general y presidente To Lam, el presidente ruso Vladímir Putin, el presidente indonesio Prabowo Subianto, el presidente surcoreano Lee Jae Myung, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el presidente chileno José Antonio Kast, el primer ministro canadiense Mark Carney, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul y el primer ministro australiano Anthony Albanese.



Bajo el lema “Prosperar y ganar el futuro juntos”, la Cumbre abordó cuestiones fundamentales para el futuro económico de Asia-Pacífico, como las perspectivas económicas mundiales y regionales, la conectividad en el marco del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), los ecosistemas de innovación, la inteligencia artificial (IA), la economía digital, la transición verde y el desarrollo sostenible.



En su intervención, el líder vietnamita repasó los 40 años del proceso Doi Moi (Renovación) de Vietnam, al que calificó de punto de inflexión histórico que ha transformado al país en una de las 32 mayores economías del mundo, con un producto interno bruto (PIB) superior a los 500 mil millones de dólares.



Destacó que Vietnam ha pasado de ser una economía con una conectividad limitada a convertirse en un importante centro de manufactura y exportación. Esta trayectoria demuestra que la renovación impulsa el desarrollo, la apertura genera oportunidades y la integración favorece el crecimiento compartido.



Ante el inicio de una nueva era, Vietnam apuesta por un modelo de desarrollo resiliente, creativo, humanista, sostenible e integrado, con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo nacional hasta 2045. Este modelo está estrechamente vinculado con las prioridades de APEC, afirmó.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Tras referirse a tres grandes transformaciones en el panorama mundial –las crisis e incertidumbres persistentes, el impacto disruptivo de la IA y las limitaciones de los modelos tradicionales de crecimiento, agravadas por la desigualdad social–, propuso tres orientaciones estratégicas para APEC: promover un entorno abierto para el comercio y la inversión, generar nuevos motores de crecimiento y situar la prosperidad de las personas y las empresas en el centro de la cooperación.



APEC debe convertirse en un canal de diálogo estratégico, abierto y constructivo, así como en un puente que permita a las partes resolver sus diferencias, reducir las tensiones y encontrar soluciones concretas, subrayó.



El dirigente vietnamita exhortó a las empresas a seguir liderando la innovación, la aplicación de tecnologías y el aumento de la productividad; ampliar proactivamente sus inversiones, conectar mercados y construir cadenas de valor resilientes y sostenibles; y compartir conocimientos, tecnologías y oportunidades de desarrollo, especialmente con las pequeñas y medianas empresas.



Al reafirmar que Vietnam da la bienvenida a las empresas de APEC y a los inversores internacionales interesados en ampliar la cooperación en sectores estratégicos, el secretario general y presidente To Lam aseguró que el país se compromete a proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y a construir un entorno empresarial estable, transparente y predecible.



Para ello, continuará perfeccionando su marco institucional, desarrollando las infraestructuras y los recursos humanos, y acompañando al sector privado en la superación de sus dificultades. «El éxito de las empresas es también el éxito de Vietnam», afirmó.



Al concluir su intervención, el dirigente vietnamita presentó el Año APEC 2027 e invitó a los delegados y representantes de la comunidad empresarial a explorar oportunidades durante la Semana de Líderes Económicos de APEC en la isla de Phu Quoc, así como a colaborar en la configuración de una nueva era caracterizada por la resiliencia, la innovación, la inclusión y la prosperidad.



El discurso del líder vietnamita fue recibido con gran interés por los asistentes. Los delegados valoraron sus reflexiones sobre el panorama mundial y el papel de APEC, expresaron su respaldo a las orientaciones propuestas para la cooperación en el marco del foro y manifestaron su confianza en las políticas de reforma y desarrollo socioeconómico de Vietnam./.