Shenzhen, China (VNA) –El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con motivo de su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del APEC y de su agenda de trabajo bilateral en China.



Durante el encuentro, To Lam felicitó a México por los logros económicos, sociales y diplomáticos alcanzados en los últimos tiempos bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Asimismo, felicitó al país por haber acogido y coorganizado con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026.



El dirigente vietnamita expresó su satisfacción por los avances en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y México, tras 51 años del establecimiento de relaciones diplomáticas (19 de mayo).



Reafirmó que Vietnam siempre concede gran importancia y desea fortalecer la cooperación integral con sus socios tradicionales de América Latina, entre ellos México, su mayor socio comercial en América Latina.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: VNA

El mandatario vietnamita solicitó a México que apoye a Vietnam en la organización exitosa del Año APEC 2027. Invitó cordialmente a la presidenta mexicana a visitar el país en una fecha conveniente y participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que tendrá lugar en Phu Quoc.



Asimismo, propuso intensificar la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico, comercial, de inversión, cultura, educación, turismo y medicina tradicional.



Vietnam está dispuesto a reforzar la coordinación con México en foros interregionales como el APEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), enfatizó.



También propuso que ambas partes intensifiquen los intercambios para resolver las dificultades existentes en las relaciones económico-comerciales relacionadas con los productos vietnamitas de acero y camarón. Por su parte, Vietnam está dispuesto a estudiar la apertura de su mercado a los productos agrícolas mexicanos.



Por su parte, Claudia Sheinbaum valoró altamente los logros del desarrollo socioeconómico de Vietnam y el creciente prestigio internacional del país, tanto en la región como en el mundo.



Reafirmó el deseo de México de impulsar una cooperación multifacética con Vietnam, al que considera un puente importante para fortalecer sus vínculos con la ASEAN.



Propuso que ambos países estudien la ampliación de la cooperación en ámbitos en los que cuentan con fortalezas y comparten intereses, como el comercio equilibrado, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la innovación, la inteligencia artificial (IA), el desarrollo sostenible, la economía circular, la educación y la formación, el intercambio de estudiantes y la sanidad, entre otros.



Claudia Sheinbaum invitó cordialmente a To Lam a realizar próximamente una visita de Estado a México para profundizar los intercambios, impulsar la cooperación bilateral y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de ambos países.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, los dos dirigentes manifestaron su apoyo al multilateralismo y acordaron seguir fortaleciendo la coordinación estrecha y el respaldo mutuo en los foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas, el APEC, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC) y el CPTPP, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo.



El líder vietnamita agradeció la invitación de la jefa de Estado mexicano y aceptó con agrado visitar México en una fecha conveniente./.



