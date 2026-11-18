Hanoi (VNA) - Las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) aportan cerca del 81% de la inversión extranjera directa (IED) en Vietnam.



El desafío en materia de políticas ya no consiste únicamente en atraer flujos de capital, sino en transformarlos en competitividad y capacidad económica.



Una presencia de APEC cada vez más visible



El gigante japonés del comercio minorista AEON inauguró oficialmente hace unos días AEON MALL Ha Long, su décimo centro comercial en Vietnam. Por su parte, la firma TKG Taekwang, de Corea del Sur, firmó recientemente un contrato de construcción-operación-transferencia (BOT) con el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam para la central termoeléctrica Nam Dinh 1, de 1.200 MW, cuya entrada en operación comercial está prevista para 2030, informó su director ejecutivo, Jin Sang Young.



Samsung, el mayor inversor extranjero en Vietnam, continúa ampliando sus inversiones. Su proyecto de cuatro mil millones de dólares en Thai Nguyen figura entre los compromisos más destacados.



El diario Seoul Economic Daily informó sobre la creación, en marzo, de Samsung Vietnam Semiconductor Co., Ltd. (SVS), encargada de desarrollar un proyecto de pruebas de chips semiconductores, lo que supone la incursión de la compañía en un nuevo sector estratégico en Vietnam. Se prevé que la primera línea de producción de la planta entre en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2027.



A principios de 2026, Samsung Electro-Mechanics añadió unos dos mil millones de dólares a su inversión para ampliar la producción de componentes semiconductores en Thai Nguyen. Estos compromisos contribuyeron a elevar la IED registrada en los primeros diez meses de 2026 a 54,8 mil millones de dólares, un aumento interanual del 74%.



El informe de la Agencia de Inversión Extranjera (FIA), dependiente del Ministerio de Finanzas, refleja claramente la presencia de APEC en este ámbito. La mayoría de los diez principales inversores en Vietnam son miembros del foro, al igual que los mayores inversores acumulados. Corea del Sur encabeza la lista con más de 104,4 mil millones de dólares, seguida de Singapur, con 101,9 mil millones; Japón, con 81,3 mil millones, y Hong Kong (China), con 45,5 mil millones.



Del capital de inversión a los efectos multiplicadores



El director ejecutivo de HSBC en Corea del Sur, Peter Kim, afirmó en julio que las inversiones surcoreanas en Vietnam están avanzando rápidamente hacia segmentos de mayor valor añadido, pasando del ensamblaje a la manufactura avanzada y la investigación y desarrollo (I+D).



Al citar el caso de Samsung, señaló que Vietnam se ha convertido en un centro de fabricación de teléfonos inteligentes, con más de 2.000 millones de unidades exportadas. Asimismo, Samsung cuenta en Vietnam con su mayor centro de I+D del Sudeste Asiático, donde trabajan miles de ingenieros vietnamitas.



LG, Canon, Amkor, Marvell, Synopsys y otras empresas también están convirtiendo a Vietnam en un eslabón importante de las cadenas de valor globales. La FIA ha señalado reiteradamente las grandes inversiones en electrónica, semiconductores e inteligencia artificial (IA), una tendencia que el primer ministro Le Minh Hung también confirmó ante la Asamblea Nacional.



El jefe de Gobierno afirmó que Vietnam se ha convertido en un importante destino de inversión para los grupos tecnológicos mundiales, especialmente en los sectores de la electrónica, los semiconductores y la alta tecnología. Entre ellos mencionó a Samsung (más de 24 mil millones de dólares), LG (10,6 mil millones), Foxconn (cinco mil millones), Intel (4,1 mil millones), Amkor (1,6 millones), así como las empresas estadounidenses NVIDIA, Qualcomm, Marvell y Synopsys, todas procedentes de economías miembros de APEC.



Estas inversiones ponen de manifiesto el creciente papel de Vietnam en el ensamblaje de semiconductores y la fabricación de sustratos avanzados.



Si estos planes se materializan, la IED no solo ampliará la capacidad productiva y contribuirá al crecimiento, sino que también permitirá a las empresas vietnamitas integrarse más profundamente en las cadenas de suministro globales, generando efectos multiplicadores, en consonancia con la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera.



El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, informó ante los diputados de la Asamblea Nacional que se ha solicitado a Samsung que fortalezca sus vínculos con los institutos de investigación y las universidades vietnamitas, impulse la innovación y la transferencia de tecnología, y seleccione empresas nacionales para incorporarlas a su cadena de suministro.



Profundización de la cooperación en materia de inversión



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participa en la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC y desarrolla actividades bilaterales en China del 17 al 20 de noviembre.



En declaraciones a la prensa, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, señaló que esta visita reviste especial importancia para la apertura económica, la facilitación del comercio y las inversiones, así como para generar un nuevo impulso a la cooperación y la conectividad económica regionales.



Las oportunidades de cooperación en materia de inversión entre Vietnam y las economías miembros de APEC se están ampliando. Profundizar esta cooperación resulta especialmente importante en un contexto en el que Vietnam aspira a alcanzar un crecimiento de dos dígitos y reestructurar su modelo de crecimiento.



Peter Kim expresó su expectativa de que la próxima década de cooperación entre la República de Corea y Vietnam no esté definida únicamente por las cadenas de montaje, sino también por las investigaciones que se desarrollen en los laboratorios.



Japón, uno de los principales socios inversores de Vietnam, está evolucionando gradualmente hacia un “socio de codesarrollo”, en lugar de limitarse a desempeñar el papel de inversor.



Durante la reciente visita oficial a Japón del máximo dirigente vietnamita, ambas partes firmaron 11 documentos de cooperación en sectores estratégicos, incluidos la infraestructura energética, la energía nuclear y la inteligencia artificial. Asimismo, empresas de ambos países alcanzaron 60 acuerdos de cooperación.



En el Foro Público-Privado Vietnam-Japón sobre Cooperación Económica, Científica y Tecnológica, bajo el lema “Crear conjuntamente tecnología y construir juntos las cadenas de valor del futuro”, el dirigente afirmó que Vietnam y Japón no solo son socios de confianza en la actualidad, sino que también reúnen todas las condiciones para convertirse en cocreadores del futuro.



Japón cuenta con fortalezas en tecnología, finanzas, gobernanza, estándares de calidad y redes de mercados globales. Por su parte, Vietnam dispone de una fuerza laboral dinámica, un mercado prometedor, una posición importante en la red de producción regional y una firme aspiración de desarrollo. La combinación de estas fortalezas complementarias generará un nuevo impulso de crecimiento para ambas economías, señaló./.





VNA