Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung afirmó hoy que Vietnam movilizará todos los recursos disponibles, impulsará la inversión y promoverá nuevos motores de crecimiento para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2027.



El jefe de Gobierno hizo estas declaraciones durante un encuentro con votantes de la ciudad de Hai Phong, junto con la delegación de diputados de la Asamblea Nacional por esta localidad, para informar sobre los resultados del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura y escuchar las propuestas de la población.



En la reunión, los votantes solicitaron seguir eliminando obstáculos institucionales, perfeccionar las políticas específicas para Hai Phong e impulsar la descentralización administrativa.



También propusieron mejorar los mecanismos financieros, la planificación y las infraestructuras de transporte, puertos marítimos y logística para atraer inversiones estratégicas.



Asimismo, pidieron acelerar la construcción de viviendas sociales, generar empleos sostenibles, vincular la formación profesional con las necesidades empresariales y apoyar la comercialización de productos agrícolas mediante la diversificación de mercados.



El primer ministro valoró estas propuestas y afirmó que constituyen aportaciones importantes para la elaboración de políticas y la gestión del desarrollo socioeconómico.





En el encuentro con votantes de la ciudad de Hai Phong. Foto: VNA

Al informar sobre los resultados de la gestión gubernamental, subrayó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026. La inversión total de la sociedad alcanzó aproximadamente 119,61 mil millones de dólares, un 15,1% más respecto al año anterior, mientras que el desembolso de inversión pública superó los 27,23 mil millones de dólares, equivalente a más del 74% del plan anual.



La inversión extranjera directa (IED) registrada se situó en cerca de 55 mil millones de dólares, un aumento del 74%, en tanto que el capital desembolsado superó los 24 mil millones de dólares, un 13,1% más. Por primera vez, el comercio exterior superó un billón de dólares. Los ingresos presupuestarios estatales en los diez primeros meses alcanzaron más de 92,3 mil millones de dólares, equivalentes al 96,4% de la previsión anual.



Durante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, la Asamblea Nacional aprobó importantes leyes y resoluciones relacionadas con la seguridad de los datos, la identificación electrónica, la propiedad intelectual, la tierra, la vivienda, las inversiones y el presupuesto.



También aprobó los objetivos de desarrollo socioeconómico para 2027, con énfasis en mantener la estabilidad macroeconómica y promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El primer ministro subrayó que 2027 será un año clave para cumplir los objetivos del mandato y señaló que el Gobierno movilizará todos los recursos para alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Entre las medidas previstas figuran acelerar la inversión pública, aumentar los ingresos presupuestarios, emitir bonos, atraer capital nacional y extranjero, desarrollar los mercados de capitales y promover la equitización de las empresas estatales.



El Gobierno también priorizará las industrias básicas y auxiliares, la energía, los materiales, la electrónica y los semiconductores, así como la agricultura de alta tecnología, el turismo, los servicios y la logística.



Paralelamente, impulsará la transformación digital y el desarrollo de tecnologías estratégicas para elevar la productividad y la competitividad.



El jefe de Gobierno pidió acelerar la promulgación de las normas que orientan la aplicación de las leyes y resoluciones parlamentarias, evitar retrasos administrativos y fortalecer la descentralización, especialmente en las administraciones locales de dos niveles.



En cuanto a Hai Phong, instó a la ciudad a acelerar los proyectos estratégicos, desarrollar infraestructuras portuarias, aeroportuarias y logísticas, reforzar la conectividad regional y facilitar la participación de las empresas nacionales en las cadenas de suministro.



Aseguró que el Ejecutivo estudiará y resolverá las propuestas de los votantes dentro de sus competencias, con plazos y resultados concretos.



También destacó la necesidad de mejorar el acceso al crédito agrícola, diversificar los mercados de exportación, reforzar la trazabilidad de los productos y desarrollar las infraestructuras de procesamiento y conservación.



Vietnam continuará atrayendo inversiones de calidad vinculadas a la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos, además de impulsar las viviendas sociales, los servicios sanitarios y educativos y la atención a las personas mayores.



El primer ministro expresó su confianza en que los ministerios, organismos y localidades, incluida Hai Phong, cumplirán eficazmente los objetivos de desarrollo y pidió a los votantes continuar aportando propuestas para contribuir al progreso del país./.