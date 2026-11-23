Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras los sólidos resultados en la captación de inversión extranjera directa (IED) desde principios de 2026, Ciudad Ho Chi Minh se ha fijado como objetivo atraer 22 mil millones de dólares en capital registrado para todo el año, el doble de su plan inicial.

La ciudad está orientando la promoción de inversiones hacia las necesidades concretas de los inversores, con prioridad para los sectores de alta tecnología, infraestructura digital, logística, manufactura sostenible y proyectos de alto valor añadido que favorezcan los vínculos con las empresas nacionales.

Aumento significativo de la IED

Según el Departamento municipal de Finanzas, hasta finales de octubre la ciudad captó 19,13 mil millones de dólares en IED, un aumento interanual de casi el 316% y un 74% por encima de la meta anual. Actualmente gestiona más de 22.000 proyectos vigentes, con un capital registrado total superior a 157,4 mil millones de dólares.

Vista de la planta de producción de polipropileno (PP) y del complejo subterráneo de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP), con una inversión total de 1,3 mil millones de dólares, de Hyosung Vina (un proyecto de inversión extranjera directa surcoreano) en el Parque Industrial de Cai Mep. (Foto: VNA)

La estructura de las inversiones refleja el creciente interés por la infraestructura logística y digital, así como por los mercados y servicios de la ciudad. Los nuevos proyectos concentraron gran parte del capital destinado al transporte, almacenamiento e información y comunicaciones; las ampliaciones de proyectos existentes predominaron en el sector inmobiliario, mientras que el comercio mayorista y minorista atrajo inversiones mediante aportaciones de capital y adquisición de acciones.

El departamento atribuyó estos resultados a una diplomacia económica proactiva, las reformas institucionales y los esfuerzos por eliminar obstáculos legales y de infraestructura. Durante el año, la ciudad organizó eventos como Meet Australia 2026 y un foro de cooperación en inversiones y conexión empresarial con Corea del Sur, además de recibir delegaciones de alto nivel y representantes de importantes grupos económicos de Alemania, Japón, Francia, China, Singapur y otras partes del mundo.

Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Estadounidense en Vietnam (AmCham Vietnam), señaló que las recientes reformas del país han despertado el interés de las empresas estadounidenses, especialmente en los sectores de semiconductores y alta tecnología, energía y salud. Afirmó que Ciudad Ho Chi Minh cuenta con condiciones favorables para atraer nuevas inversiones gracias a su mayor espacio de desarrollo, mano de obra cualificada y creciente comunidad empresarial internacional.

Una novedad importante este año es que la ciudad no solo busca atraer capital registrado, sino también acelerar el desembolso de los compromisos de inversión. Para ello, está resolviendo obstáculos relacionados con la planificación, los terrenos, las indemnizaciones y las obligaciones financieras de grandes proyectos.

Preparativos para atraer inversiones de nueva generación

En el Foro de Cooperación en Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh 2026, celebrado el 2 de noviembre, el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, afirmó que la ciudad aspira a convertirse en un centro económico, financiero y de servicios de primer nivel en Asia para 2045.

Para alcanzar este objetivo, busca socios a largo plazo en infraestructura estratégica, alta tecnología, finanzas, logística y energía verde, especialmente inversores que aporten no solo capital, sino también tecnología moderna, estándares avanzados de gestión y oportunidades de formación de recursos humanos.

De cara a 2027, la ciudad prevé pasar de la captación generalizada de inversiones a mejorar la calidad de los flujos de IED, en consonancia con las orientaciones estratégicas del Partido, especialmente la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera.

El 27 de octubre, el Comité Permanente del Comité municipal del Partido promulgó un programa de acción que servirá de base para elaborar la lista de proyectos prioritarios para el período 2026-2030 y el plan de conexión con la ASEAN para 2031-2035.

Asimismo, la ciudad aprovechará los mecanismos especiales establecidos en la Resolución No. 250/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y el Decreto No. 258/2026/ND-CP del Gobierno para reforzar su capacidad de negociación y movilizar recursos financieros internacionales.

Según el Departamento de Finanzas, la promoción de inversiones en 2027 se centrará en la alta tecnología, la infraestructura digital, la logística, la innovación y el crecimiento verde. También se buscará conectar las necesidades de financiación de los proyectos de infraestructura urbana con los recursos del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC) en la ciudad y ayudar a las empresas nacionales a integrarse en las cadenas globales de suministro.

Hoang Vu Thanh, director del Departamento municipal de Finanzas, informó que se está preparando una cartera de proyectos con condiciones favorables en materia de planificación, terrenos e infraestructura para atraer a grupos multinacionales. La ciudad también promoverá una mayor participación de las instituciones financieras internacionales en el desarrollo del Centro Financiero Internacional.

El apoyo a las empresas irá acompañado de controles posteriores basados en el riesgo, a fin de garantizar los requisitos de defensa, seguridad y protección ambiental, y mantener un entorno de inversión equitativo, transparente y sostenible.

Con reformas institucionales, proyectos preparados y medidas para eliminar obstáculos, Ciudad Ho Chi Minh busca atraer inversiones estratégicas globales y consolidar su papel como centro económico dinámico en la nueva etapa de desarrollo./.