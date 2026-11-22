Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un total de 1.091 conjuntos de restos de mártires han sido recuperados en el Parque Cultural Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, tras dos fases de búsqueda y excavación realizadas entre el 23 de junio y el 21 de noviembre, según informó el Mando Militar de la ciudad.



El equipo K74 del Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh intensificó el 21 de noviembre las labores de excavación en la Zona B del Parque Cultural Le Thi Rieng, situado en el barrio de Hoa Hung. Durante la jornada, se removieron más de 630 metros cúbicos de tierra y se recuperaron los restos de 30 mártires, uno de ellos acompañado de objetos personales.



Con estos hallazgos, la segunda fase de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el parque, desarrollada entre el 15 de octubre y el 21 de noviembre, concluyó con un total de 360 conjuntos de restos recuperados, 76 de ellos junto con objetos personales.



Del total de restos recuperados en ambas fases, 383 conjuntos estaban acompañados de objetos personales. Asimismo, 1.058 fueron hallados de forma individual, mientras que los otros 33 procedían de ocho fosas comunes, dos en la Zona A y seis en la Zona B.



Los 731 conjuntos de restos recuperados durante la primera fase, que se prolongó del 23 de junio al 14 de octubre, ya han sido trasladados al Cementerio de Mártires de Ciudad Ho Chi Minh para su inhumación.



Actualmente, los restos encontrados en el parque están siendo sometidos a análisis para determinar su identidad y se conservan respetuosamente en la casa conmemorativa del recinto. Los integrantes del equipo K74 ofrecen incienso a diario en homenaje a los caídos, mientras que numerosas delegaciones de organismos centrales y autoridades locales acuden periódicamente al lugar para rendirles tributo.



El Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh destacó que las labores de búsqueda y recuperación se realizan con un profundo sentido de responsabilidad y gratitud hacia los mártires que sacrificaron sus vidas por la liberación, la construcción y la defensa de la patria, con el propósito último de identificar sus restos y facilitar su regreso a sus familias./.

VNA