Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una ceremonia de bienvenida a su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, quien realiza una visita oficial a Vietnam y participa en la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV12) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS11).



Esta es la primera visita oficial a Vietnam y también el primer viaje al extranjero de Saleumxay Kommasith desde que la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura ratificara su nombramiento como primer ministro en octubre de 2026.



La elección de Vietnam como primer destino de una visita bilateral reafirma la máxima prioridad que Laos concede a este país en su política exterior y refleja la continuidad de la tradición de estrechos vínculos, lealtad y solidaridad inquebrantable entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



Tras escuchar los himnos nacionales de ambos países, los primeros ministros Le Minh Hung y Saleumxay Kommasith pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. A continuación, presentaron a los miembros de las delegaciones de alto nivel de ambos países que asistieron a la ceremonia.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, Vietnam y Laos han mantenido vínculos estrechos y sólidos, caracterizados por una solidaridad especial, una cooperación constante y el apoyo y la asistencia mutuos en la construcción y defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de cada país.



En diciembre de 2025, sobre la base de la herencia y la promoción de la gran amistad y la solidaridad especial entre ambos países, las dos partes acordaron elevar los nexos bilaterales a un nuevo nivel bajo la fórmula de “Gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”.



Ambos países mantienen intercambios de delegaciones de alto nivel y de distintos niveles a través de diversas modalidades, además de organizar con éxito numerosas actividades diplomáticas importantes entre los máximos dirigentes de los dos partidos y Estados.



Junto con las relaciones político-diplomáticas, la cooperación económica, comercial y de inversión entre Vietnam y Laos ha registrado resultados positivos, con una colaboración cada vez más profunda y sustancial, que se ha convertido en uno de los pilares importantes de las relaciones bilaterales.



El comercio bilateral superó los 1,88 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026. Ambos países aspiran a alcanzar los 5 mil millones de dólares y avanzar hacia el objetivo de 10 mil millones de dólares en los próximos años. Numerosos proyectos de empresas vietnamitas en Laos operan eficazmente y contribuyen al desarrollo socioeconómico del país, generando empleo, aumentando los ingresos de miles de trabajadores y aportando recursos al presupuesto estatal.



Además, la cooperación en materia de defensa y seguridad continúa ampliándose y constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre ambos países, contribuyendo a mantener la estabilidad política, garantizar la defensa y la seguridad nacionales, así como el orden y la seguridad social en cada país.



La colaboración en otros ámbitos importantes, como la educación y la formación, la cultura, los intercambios entre pueblos y el turismo, también ha cosechado resultados positivos.



Sobre la sólida base de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica, las relaciones entre Vietnam y Laos continúan desarrollándose de manera integral y profundizándose cada vez más, con resultados concretos. En este contexto, la visita oficial a Vietnam del primer ministro Saleumxay Kommasith y su participación en la ACMECS 11 y la CLMV 12 constituyen un acontecimiento diplomático de especial importancia estratégica para las relaciones bilaterales y contribuyen, al mismo tiempo, a impulsar la cooperación en la subregión del Mekong.



Se espera que esta visita genere un fuerte impulso político para consolidar la confianza mutua, intensificar los intercambios estratégicos y promover la materialización de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel en programas y proyectos de cooperación concretos, que aporten beneficios tangibles a los pueblos y las comunidades empresariales de ambos países.



Por otra parte, la activa participación del primer ministro laosiano en estas cumbres refleja también la creciente coordinación entre ambos países en las cuestiones regionales y su voluntad común de construir una subregión del Mekong pacífica, estable, unida, integrada y con un desarrollo sostenible.



Tras la ceremonia oficial de bienvenida, los dos primeros ministros mantuvieron conversaciones, durante las cuales intercambiaron puntos de vista y realizaron una evaluación integral de la cooperación bilateral en los últimos tiempos, especialmente de la implementación de los acuerdos y compromisos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos partidos y Estados.



Los dos jefes de Gobierno también visitaron una exposición fotográfica sobre los países y pueblos de Vietnam y Laos, así como sobre los principales hitos históricos de sus relaciones especiales y los estrechos lazos fraternales entre ambos pueblos. La exposición fue organizada por la Oficina del Gobierno de Vietnam en coordinación con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA)./

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