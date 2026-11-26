Hanoi (VNA)- Vietnam concede gran importancia a las relaciones de cooperación con los miembros del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Unión Europea en su nueva etapa de desarrollo, afirmó el primer ministro Le Minh Hung al recibir hoy al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, así como a los ministros y jefes de delegaciones de los países integrantes del CPTPP.



En el encuentro, celebrado con motivo de la 11.ª Reunión de la Comisión del CPTPP en Hanoi, el jefe de Gobierno agradeció la estrecha coordinación y el apoyo de los miembros del CPTPP a Vietnam durante su presidencia del mecanismo en 2026, y valoró el papel de la UE en el impulso de la conectividad entre dos regiones económicas de gran relevancia.



El dirigente vietnamita expresó su satisfacción por los importantes avances registrados por el CPTPP en los últimos tiempos, entre ellos el aumento del número de miembros, el creciente interés y las solicitudes de adhesión de numerosas economías, así como la ampliación constante de su agenda y su capacidad para adaptarse rápidamente a las fluctuaciones regionales e internacionales.



Destacó especialmente la promoción del diálogo entre el CPTPP, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE, que constituye una oportunidad para conectar regiones económicas dinámicas, consolidar la confianza y ampliar los espacios de cooperación.



Tras escuchar las intervenciones y propuestas de los delegados, el primer ministro señaló que, en un contexto económico y comercial marcado por numerosas turbulencias en el mundo, el fortalecimiento del diálogo entre socios comprometidos con un comercio abierto y basado en normas adquiere una importancia cada vez más práctica.



Respecto a las orientaciones del CPTPP para el próximo período, propuso que sus miembros mantengan la unidad, desempeñen un papel pionero en la promoción del comercio abierto y basado en normas, y consoliden el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central.



Asimismo, instó a apoyar la modernización y ampliación del Acuerdo sobre la base del consenso, garantizando su calidad y eficacia, y poniendo especial énfasis en que genere beneficios tangibles para las empresas y los pobladores.



También pidió reforzar la conectividad y la cooperación entre el CPTPP y sus socios, especialmente la ASEAN y la UE; mejorar la eficacia de la implementación del Acuerdo; y aprovechar al máximo las complementariedades entre los países del CPTPP, la ASEAN y la UE, particularmente en la interconexión de las cadenas de suministro, el comercio, la inversión, la transformación digital, la transición verde, la innovación y el desarrollo sostenible.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



El jefe del Gabinete subrayó igualmente la necesidad de prestar mayor atención al apoyo a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, para que aprovechen eficazmente los compromisos del CPTPP, mejoren su competitividad y se integren más profundamente en las cadenas de valor regionales y mundiales.



Expresó su deseo de que el comisario europeo y los ministros participantes continúen impulsando una cooperación sustantiva entre sus respectivos países y Vietnam, y apoyen al país en la implementación del Tratado. Vietnam se compromete a cumplir de manera seria y plena sus compromisos internacionales y a seguir siendo un miembro proactivo, activo y responsable del CPTPP, en beneficio común de todos sus integrantes.



Vietnam continuará asimismo reformando decididamente su marco jurídico y mejorando el entorno de inversión y negocios, con el fin de crear condiciones favorables para que las empresas de los países miembros del CPTPP y de la UE inviertan y cooperen a largo plazo en el país, remarcó.



En la cita, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE y los ministros y jefes de delegaciones del CPTPP compartieron sus valoraciones sobre los resultados de la cooperación en el período reciente, las orientaciones de desarrollo del Acuerdo y las perspectivas de reforzar la conectividad con la UE en el futuro próximo.



Los delegados expresaron su admiración por los logros, objetivos y orientaciones de desarrollo de Vietnam, al que calificaron como una de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento de la región. También elogiaron el desempeño del país durante su presidencia del CPTPP en 2026 y sus contribuciones al fortalecimiento de la cooperación entre el mecanismo y la UE, que ha logrado resultados significativos pese a los numerosos desafíos e incertidumbres del contexto internacional.



En línea con las propuestas del primer ministro anfitrión, los ministros y jefes de delegaciones manifestaron su satisfacción por los avances de la cooperación y reafirmaron que sus países conceden gran importancia a las relaciones con Vietnam y desean estrechar los vínculos tanto en el marco del CPTPP como en el ámbito bilateral, especialmente en materia de comercio, economía e inversión.



Por su parte, los representantes de las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reafirmaron su apoyo y expresaron su confianza en que Vietnam desempeñe con éxito su papel de anfitrión del APEC 2027.



Al considerar que ambas partes comparten numerosas prioridades, el comisario de la UE reafirmó la importancia que el bloque concede a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y al Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA). Asimismo, propuso aprovechar de manera más eficaz los mecanismos de cooperación existentes para profundizar y hacer más sustantivas y efectivas las relaciones en todos los ámbitos./.