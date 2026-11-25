Nueva York (VNA) - El ministro consejero y subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), Nguyen Hai Luu, destacó la responsabilidad de la comunidad internacional de aprovechar los avances tecnológicos en beneficio de la paz y el desarrollo sostenible.



El representante vietnamita intervino en una sesión abierta de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre el tema “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: resolución de conflictos en una era de rápidos cambios tecnológicos”, dirigida por el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.



En la reunión participaron el secretario general de la ONU, António Guterres; la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric; la directora de investigación del Instituto Internacional para la Paz (IPI), Jenna Russo, y el vicepresidente de Microsoft, Frederick Humphries, junto con representantes de 85 Estados miembros de la ONU y seis organizaciones y mecanismos internacionales.



En su intervención, Hai Luu reconoció el potencial de las tecnologías emergentes para mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz.



Sin embargo, advirtió de que su uso indebido puede agravar los conflictos, poner en peligro a la población civil y socavar la integridad de la información. En este sentido, subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional de aprovechar los avances tecnológicos en beneficio de la paz y el desarrollo sostenible.



El representante vietnamita destacó que la tecnología debe contribuir a prevenir los conflictos y facilitar su solución pacífica.



Asimismo, instó a la ONU a reforzar su aplicación en los sistemas de alerta temprana, la evaluación de situaciones, el apoyo a la toma de decisiones, la mediación y la mejora de la eficacia y seguridad de las operaciones de mantenimiento de la paz.



No obstante, puntualizó que la tecnología debe desempeñar un papel de apoyo y nunca sustituir el diálogo político ni los esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos.



Nguyen Hai Luu también hizo hincapié en que el respeto del derecho internacional, especialmente de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, así como la protección de la población civil, deben constituir los principios fundamentales para el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías.



Además, abogó por garantizar una supervisión humana efectiva, la evaluación de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en los sistemas de inteligencia artificial (IA) y autónomos que intervienen en decisiones relacionadas con el uso de la fuerza y la vida humana.



También pidió fortalecer la cooperación internacional para prevenir el uso indebido de la IA en la difusión de información falsa.



El diplomático reafirmó la disposición de Vietnam a cooperar con los Estados miembros de la ONU y los socios pertinentes para promover el uso responsable de las tecnologías emergentes, reforzar la colaboración internacional y contribuir a la prevención de conflictos y la consolidación de una paz duradera.



Durante el debate, el secretario general de la ONU y los representantes de los países participantes señalaron tanto las oportunidades como los desafíos que plantea el rápido desarrollo de las tecnologías emergentes, en particular la IA y los sistemas autónomos y no tripulados, para la paz y la seguridad internacionales.



Los participantes destacaron el potencial de estas herramientas para mejorar los mecanismos de alerta temprana, prevenir conflictos, apoyar la mediación, aumentar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz y proteger a la población civil.



Al mismo tiempo, expresaron preocupación por los riesgos de que su uso indebido intensifique los conflictos, facilite la propagación de información falsa y amenace la seguridad de los civiles.



Los representantes coincidieron en subrayar el papel central de las soluciones políticas y diplomáticas en la resolución de conflictos, así como la necesidad de garantizar que el desarrollo y la utilización de las tecnologías se realicen de manera responsable, bajo supervisión humana y en consonancia con el derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario.



También destacaron la importancia de fortalecer la cooperación internacional y mejorar la capacidad de adaptación de la ONU ante los rápidos avances tecnológicos./.

VNA