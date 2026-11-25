Phnom Penh (VNA) - Vietnam desempeña un papel proactivo, activo y responsable en el impulso de la cooperación subregional del Mekong, contribuyendo a convertir los compromisos políticos y diplomáticos en programas concretos de cooperación en economía, comercio, conectividad infraestructural y desarrollo sostenible.

Así lo afirmó Uch Leang, director interino del Departamento de Estudios de Asia, África y Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia Real de Camboya, con motivo de la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11), que se celebrarán en Vietnam del 27 al 28 de noviembre.

En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, Uch Leang señaló que, ante desafíos como la competencia estratégica entre grandes potencias, el cambio climático, la seguridad hídrica, la transformación digital y la reestructuración de las cadenas de suministro globales, el papel de Vietnam como conector e impulsor de la cooperación cobra cada vez mayor importancia.

En el marco de CLMV, Vietnam destaca por sus iniciativas, el impulso a la institucionalización de la cooperación y la reducción de las brechas de desarrollo entre los miembros.

En 2010, Vietnam puso en marcha la Reunión de Ministros de Economía de CLMV, contribuyendo a fortalecer la coordinación en economía, comercio, inversión e integración. Asimismo, promovió la cooperación en aduanas, agricultura, turismo y desarrollo de recursos humanos, incluido el programa de becas CLMV, que ofrece 20 becas anuales a estudiantes de Camboya, Laos y Myanmar.

En ACMECS, Vietnam contribuye a impulsar la integración económica, el desarrollo de corredores económicos y la conectividad transfronteriza.

En la décima Cumbre de ACMECS, celebrada el 7 de noviembre de 2024, el primer ministro Pham Minh Chinh propuso seis grandes orientaciones para generar un nuevo impulso a la cooperación subregional. Vietnam también se comprometió a aportar 10 millones de dólares al Fondo de Desarrollo de ACMECS.

Según Uch Leang, gracias a su sistema portuario, red de transporte y centros económicos, Vietnam cuenta con ventajas para conectar Camboya y Laos con los mercados internacionales, contribuyendo a ampliar el comercio, reducir los costos de transporte, atraer inversiones y participar más profundamente en las cadenas de suministro regionales.

Por otro lado, puede promover la articulación entre CLMV, ACMECS, la Subregión del Gran Mekong (GMS) y la Cooperación Mekong-Japón, a fin de evitar la duplicación de iniciativas y aprovechar eficazmente los recursos.

No obstante, la cooperación subregional aún enfrenta brechas de desarrollo, infraestructuras y logística insuficientemente sincronizadas, barreras comerciales, cambio climático, deterioro de los recursos hídricos del Mekong y delincuencia transnacional.

El experto camboyano recomendó que Vietnam siga impulsando la conectividad del transporte, la logística, las cadenas de valor agrícolas y la energía; intensifique la cooperación en la protección de los recursos hídricos y el medio ambiente, y promueva el desarrollo de recursos humanos y la transformación digital.

Expresó su esperanza de que Vietnam continúe desempeñando su papel de conexión y coordinación, convirtiendo los compromisos en resultados concretos y contribuyendo a construir una subregión del Mekong más integrada, equilibrada y sostenible./.