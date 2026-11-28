Hanoi, 28 nov (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo camboyano, Hun Manet, acordaron hoy reforzar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambos países y lograr resultados cada vez más concretos y sustanciales.



Durante un encuentro efectuado en vísperas de la XII Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Le Minh Hung dio la bienvenida a Hun Manet a Hanoi para participar en ambas cumbres y destacó que su presencia contribuirá al éxito de estos encuentros y dará un nuevo impulso a la cooperación subregional en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



El jefe del Gobierno vietnamita felicitó a Camboya por sus recientes logros y por la exitosa organización de numerosos eventos diplomáticos, que han contribuido a elevar el papel y el prestigio del país tanto en la región como en el ámbito internacional. Asimismo, expresó su confianza en que Camboya seguirá cosechando éxitos en la construcción y el desarrollo nacionales, así como en la mejora de las condiciones de vida de su población.



Por su parte, Hun Manet valoró los avances socioeconómicos alcanzados por Vietnam y le deseó éxito en la organización de la XII Cumbre CLMV y la XI Cumbre ACMECS. También manifestó su confianza en que Vietnam mantendrá su sólido ritmo de crecimiento, cumplirá los objetivos de desarrollo establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y continuará fortaleciendo su posición en el escenario internacional.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones entre Vietnam y Camboya, sustentadas en el lema de «buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo», que han seguido profundizándose y registrando avances en todos los ámbitos.



Según señalaron, ambos países han mantenido intercambios frecuentes de delegaciones de alto y bajo nivel, lo que ha contribuido a consolidar la confianza política y la solidaridad bilateral. La cooperación en defensa y seguridad continúa siendo un pilar fundamental de las relaciones, mientras que los vínculos económicos, comerciales, de inversión y turísticos mantienen una evolución favorable. A ello se suma el fortalecimiento de la colaboración en educación, cultura, intercambios entre los pueblos y cooperación entre las localidades.



Los dos primeros ministros coincidieron en la necesidad de aprovechar mejor las fortalezas y el potencial de cada país, promoviendo la complementariedad económica y generando nuevos recursos para respaldar sus respectivos objetivos de desarrollo en la nueva etapa.



Con el propósito de impulsar una cooperación bilateral más profunda y eficaz, acordaron mejorar el funcionamiento de los mecanismos de colaboración existentes, intensificando el seguimiento y la supervisión de la aplicación de los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de ambos países. Asimismo, se comprometieron a promover un mayor protagonismo de los ministerios, sectores y autoridades locales para traducir los acuerdos de alto nivel en resultados concretos.



En materia de defensa y seguridad, los dos dirigentes acordaron seguir consolidando este pilar de la relación bilateral y reforzar la coordinación para garantizar la seguridad nacional, la estabilidad y el orden social. Reiteraron, además, el compromiso de no permitir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país para llevar a cabo actividades de sabotaje contra el otro.



Asimismo, convinieron en intensificar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente el narcotráfico, la trata de personas y las estafas en línea. También acordaron mantener una estrecha coordinación en las labores de búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los soldados y expertos voluntarios vietnamitas fallecidos en Camboya durante la guerra.



Ante la importancia de la conectividad económica, ambas partes se comprometieron a facilitar el comercio, las inversiones y el tránsito transfronterizo de mercancías, aprovechar mejor las oportunidades de mercado y las ventajas de cada país, y trabajar para alcanzar lo antes posible la meta de 20.000 millones de dólares en intercambio comercial bilateral.



También acordaron crear condiciones favorables para que las empresas amplíen sus actividades e impulsen proyectos de cooperación de gran envergadura que aporten beneficios concretos a ambas partes.



Los dos primeros ministros reafirmaron su compromiso de seguir mejorando la conectividad de las infraestructuras de transporte, especialmente mediante el desarrollo de carreteras que enlacen los principales centros económicos, la modernización de los puestos fronterizos y la ampliación de los servicios logísticos. Asimismo, coincidieron en ampliar la cooperación en sectores con gran potencial, como la agricultura, la energía, la ciencia y la tecnología y la transformación digital.



Vietnam y Camboya también trabajarán para elevar la calidad de la cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos, a fin de responder mejor a las necesidades de crecimiento de cada país.



Además, impulsarán los intercambios culturales, turísticos y entre los pueblos, prestando especial atención a las generaciones jóvenes y a las comunidades locales, con el propósito de fomentar el entendimiento mutuo, preservar la amistad tradicional y fortalecer las bases sociales de las relaciones bilaterales, señalaron los dos dirigentes.



Con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967-2027), ambos primeros ministros acordaron encargar a los ministerios, organismos y autoridades locales pertinentes la organización de actividades concretas en el marco del «Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027». Estas iniciativas buscarán sensibilizar a la población, especialmente a las generaciones jóvenes, sobre la importancia y el valor de la amistad y la buena vecindad entre ambos países.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, los dos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación y continuar apoyándose mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



Ambas partes destacaron, asimismo, la importancia de preservar y fortalecer la solidaridad, la unidad y el papel central de la ASEAN, así como de respetar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ASEAN y el derecho internacional./.

VNA