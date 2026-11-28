La Habana, 28 nov (VNA)-Vietnam y Cuba reafirman la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y estrechar los vínculos entre sus respectivos órganos legislativos en la tercera sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países, efectuada el 27 de noviembre (hora local) en en el Capitolio Nacional de Cuba.



En sus palabras, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, destacó el valor histórico de los vínculos entre ambas naciones, forjados sobre la base de la solidaridad, la admiración mutua y una amistad que constituye un patrimonio que los dos parlamentos tienen el deber de preservar y engrandecer.



El titular del Parlamento cubano agradeció el impulso hacia una nueva etapa de las relaciones económicas que propició la visita a Cuba del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y resaltó las experiencias compartidas durante los intercambios parlamentarios anteriores.



En esta ocasión, Esteban Lazo Hernández informó que Cuba está implementando un programa de transformación económica y social orientado a proteger el socialismo, preservar los logros de la Revolución y promover las fuerzas productivas.

Agradeció el acompañamiento vietnamita en los organismos parlamentarios internacionales y su apoyo a la condena del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como al rechazo de la inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.



Por su parte, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ratificó la solidaridad invariable de su país con Cuba y la voluntad de preservar y desarrollar una relación especial que calificó de ejemplar y valiosa para la solidaridad internacional.



También llamó a convertir los compromisos bilaterales en acciones concretas.



Expresó la convicción de que las dos Asambleas Nacionales continúen promoviendo sus roles proactivos y responsables, acompañando a los Gobiernos de los dos países, convirtiendo los acuerdos y compromisos de alto nivel en logros prácticos de cooperación, dándoles vida en beneficio de los dos pueblos.



Tran Thanh Man reclamó que los organismos de las dos Asambleas Nacionales continúen coordinando estrechamente y concretando los contenidos acordados en programas, planes y tareas específicos.



Las dos partes necesitan mejorar el intercambio de información y experiencia legislativa, monitorear la implementación de acuerdos de cooperación, revisar proactivamente y proponer la eliminación de dificultades y obstáculos en los mecanismos y políticas, y crear condiciones favorables para promover programas y proyectos clave de cooperación, especialmente en los campos de la agricultura, la energía, la economía, la banca y las finanzas, dijo.



Sobre la base de la amistad tradicional, la solidaridad especial, la profunda confianza política y la determinación común de las dos partes, Tran Thanh Man confió en que la relación de cooperación entre los dos órganos legislativos continuará desarrollándose fuertemente, contribuyendo cada vez más positivamente a profundizar la relación especial entre Vietnam y Cuba.



En la reunión, los delegados parlamentarios de ambas partes centraron sus debates en áreas de interés mutuo para los parlamentos de ambos países, principalmente el desarrollo y la mejora de las políticas y leyes sobre innovación y transformación de las empresas estatales en la economía socialista; las políticas de crédito y banca, y las políticas fiscales; el desarrollo y la mejora de los mecanismos y las políticas para promover el desarrollo industrial y agrícola a fin de garantizar la producción y el suministro de alimentos; y el intercambio de experiencias en el desarrollo de políticas y la implementación del proceso de transición energética sostenible.



Al concluir la sesión, ambas partes emitieron un comunicado conjunto en el que valoraron altamente el desarrollo positivo de las relaciones de solidaridad, amistad y cooperación especiales entre Vietnam y Cuba, así como el importante papel de la cooperación interparlamentaria en la consolidación y promoción de los vínculos de amistad y solidaridad especiales entre ambos países. Asimismo, reafirmaron su determinación de apoyar y continuar profundizando las relaciones entre los dos países en general y entre sus respectivas Asambleas Nacionales en particular.



Coincidieron en continuar evaluando de manera integral el papel de ambas Asambleas Nacionales en la promoción de la cooperación en ámbitos de interés común y compartiendo información y experiencias sobre la elaboración y el perfeccionamiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, especialmente en lo relativo a la eliminación de obstáculos institucionales, y la renovación del pensamiento en materia legislativa.



Abogaron porque la III Sesión marca un avance significativo del compromiso a la acción y del consenso en las concepciones a la coordinación para una implementación concreta y sustantiva, al potenciar aún más el papel de ambas Asambleas Nacionales en el perfeccionamiento del marco jurídico, el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento de los acuerdos de alto nivel y la creación de condiciones favorables para la ejecución de programas y proyectos de cooperación prioritarios.



De esta manera, reafirmaron el papel proactivo y responsable de ambos parlamentos en el acompañamiento a los Gobiernos de los dos países, con vistas a contribuir al desarrollo de una cooperación entre Vietnam y Cuba cada vez más sustantiva y eficaz, a la altura de los

históricos lazos de solidaridad especial que unen a ambos pueblos.



Las partes acordaron impulsar las oportunidades de inversión, comercio y cooperación, teniendo en cuenta el nuevo contexto que atraviesa Cuba con la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales. En particular, convinieron en continuar explorando las potencialidades que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Mariel y promover la ejecución de nuevos proyectos conjuntos en sectores estratégicos como el agroalimentario, la industria, la biotecnología y otros ámbitos de interés común.

Concertaron propiciar oportunidades de capacitación en diversas materias para diputados y funcionarios, ya sea por vía presencial o virtual.



Esteban Lazo Hernández y Tran Thanh Man reconocieron y valoraron altamente los resultados de la cooperación entre ambos países y sus respectivos parlamentos durante el último año. Asimismo, destacaron el carácter práctico y eficaz de los contenidos abordados en la III Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, y acordaron que la IV Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambas Asambleas Nacionales se celebrará en Vietnam./.

