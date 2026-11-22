Phnom Penh (VNA) – El evento “Día del Pho” se celebró el 21 de noviembre en el restaurante Ngon, en Phnom Penh, con el objetivo de promover la gastronomía vietnamita y fortalecer los intercambios culturales entre Vietnam y Camboya.



Organizada por la Embajada de Vietnam en Camboya y el restaurante Ngon, la actividad se enmarcó en las celebraciones del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre) y el Festival de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre). Asistieron la ministra de Cultura y Bellas Artes de Camboya, Phoeurng Sackona, funcionarios, diplomáticos, representantes de la comunidad vietnamita y empresarios de ambos países.



En su discurso de apertura, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, señaló que la Embajada y las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero organizaron esta actividad para rendir homenaje a las tradiciones gastronómicas nacionales.



Expresó su confianza en que este evento, junto con otras iniciativas de intercambio cultural previstas para 2026, contribuirá a estrechar los lazos entre ambos pueblos, fomentar el entendimiento mutuo y fortalecer la solidaridad y la amistad entre las dos naciones.



Antes de degustar el pho (sopa tradicional vietnamita de fideos), el café y otras bebidas típicas del país, los asistentes pudieron conocer la historia de este emblemático plato, desde sus orígenes hasta su expansión internacional y su consolidación como uno de los principales exponentes de la identidad gastronómica vietnamita.

Numerosos comensales disfrutan del pho vietnamita en el restaurante «Ngon», en Phnom Penh. (Fuente: VNA)





El embajador de Rusia en Camboya, Anatoly Borovik, quien anteriormente se desempeñó durante más de cuatro años como cónsul general de Rusia en Ciudad Ho Chi Minh, comentó que el pho es uno de los platos favoritos de su familia. Tras elogiar la gastronomía vietnamita, señaló que, durante su estancia en Phnom Penh, sus familiares siguen buscando restaurantes donde puedan disfrutar de esta especialidad.



Por su parte, la ministra Phoeurng Sackona destacó la importancia de la iniciativa y señaló que el pho goza de una creciente popularidad entre los camboyanos. También puso de relieve la larga tradición de intercambios culturales entre ambos países vecinos y afirmó que actividades de este tipo contribuyen a reforzar el entendimiento mutuo y la amistad bilateral.



Los días 21 y 22 de noviembre, un puesto de promoción del pho instalado en la calle peatonal Chaktomuk, en Phnom Penh, atrajo a residentes locales y turistas extranjeros. La actividad fue organizada por el restaurante Hanoi Corner, en coordinación con la Embajada de Vietnam y con el apoyo de las autoridades municipales. Otros establecimientos gastronómicos vietnamitas de la capital también participaron en las iniciativas promocionales.



Actividades similares se desarrollaron en otras localidades. El 20 de noviembre, el Consulado General de Vietnam en Sihanoukville colaboró con el restaurante Special Combo Pho para presentar este plato tradicional.



El cónsul general Nguyen Trung Hieu destacó que el pho constituye un símbolo representativo de la cultura gastronómica vietnamita, cada vez más reconocido internacionalmente. Añadió que la iniciativa también busca impulsar la cooperación en turismo, comercio e inversión entre Vietnam y Camboya, especialmente entre la provincia camboyana de Preah Sihanouk y las localidades vietnamitas.



Por su parte, el Consulado General de Vietnam en Battambang organizó el 20 de noviembre otro programa de promoción del pho, con la participación de miembros de la comunidad vietnamita y amigos camboyanos./.