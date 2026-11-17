Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy en Manila un encuentro bilateral con su homólogo camboyano, Hun Manet, en el marco de su participación en la 49ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones conexas.



En la ocasión, Le Minh Hung felicitó a Camboya por la exitosa organización de la 20ª Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, y agradeció al país vecino la cálida y atenta acogida brindada al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante su participación en dicho evento.



Sobre la base de sus tradicionales relaciones de buena vecindad y su fructífera cooperación, ambos primeros ministros manifestaron su voluntad de estrechar los vínculos de amistad y fortalecer la confianza mutua, así como de impulsar la cooperación en ámbitos acordes con las fortalezas y necesidades de desarrollo de cada país, en beneficio de ambos pueblos.



El encuentro refleja la importancia que los dirigentes de ambos países conceden a sus relaciones de amistad y contribuye a consolidar los lazos de buena vecindad y fortalecer la coordinación en el marco de la ASEAN y los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong.



Estos esfuerzos cobran especial relevancia de cara a la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), previstas para celebrarse en Vietnam en 2026.



Ambas citas tienen como objetivo fortalecer la conectividad y la cooperación subregionales, así como promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.



VNA